Donación de sangre en Alicante y talleres de nutrición y cuidado de la piel

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante (COFA) ha conmemorado el Día Mundial del Farmacéutico con una serie de actividades bajo el lema «Piensa en salud, piensa en farmacia», destacando la labor esencial de la profesión como primer eslabón de la cadena sanitaria.

El lema de este año se alinea con la campaña lanzada en 2024 por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) buscando visibilizar a los farmacéuticos y las boticas como profesionales y establecimientos sanitarios. En España, la jornada también se acompañó de la leyenda #ConCienciaFarmacéutica, resaltando la doble vertiente de la profesión: su base científica y su creciente labor social.

Donación de sangre

La mañana ha estado marcada por la cuarta jornada consecutiva de donación de sangre en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, en colaboración con profesionales del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana, con una gran afluencia de donantes y la captación de nuevos usuarios, confirmando el compromiso social del colectivo.

Actividades en la plaza del Ayuntamiento de Alicante en el Día Mundial del Farmacéutico / INFORMACIÓN / Pablo Arnaiz Photo

Simultáneamente, y bajo el lema “Piensa en salud, piensa en farmacia”, se han instalado estands de consejo farmacéutico gratuito en el vestíbulo de la sede colegial, así como en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante y, como novedad de este año, en la Plaza de Baix (Ayuntamiento) de Elche.

Las mesas informativas ofrecieron consejos farmacéuticos y muestras de productos sobre temas de consulta frecuente en las farmacias.

Carpa en la plaza de Baix de Elche / Todo1Show

Pruebas

Entre ellas, pulsioximetría/determinación de la glucosa capilar; sistema personalizado de dosificación y adherencia; medidas de riesgo cardiovascular y recomendación en nutrición; y cuidado de la piel

El éxito de la jornada ha servido para ejemplificar y dar a conocer la labor diaria que realiza la profesión farmacéutica en todos sus ámbitos de actuación.

En verde

De hecho, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha informado de que los edificios públicos más emblemáticos de toda España se iluminarán de verde por el Día Mundial del Farmacéutico para mostrar su reconocimiento a la labor que desempeñan estos profesionales.