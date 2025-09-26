Quirónsalud Torrevieja: 25 años cuidando lo más importante

Este 2025, ha hecho el lustro completo del que fue uno de los años con más incertidumbre de toda la humanidad. Y es que, quién nos diría en el año 2020 que volveríamos a ir sin mascarilla por la calle, a comprar o en el autobús; y lo más importante, sin miedo a una pandemia mundial.

Y es que, aunque taparnos media cara hizo que nos enamoráramos de los ojos y las miradas de algunas personas, 2020 marcó un antes y un después en la vida de mucha gente y, gracias a ello, hemos avanzado a pasos enormes.

El Hospital Quirónsalud Torrevieja es uno de esos ejemplos.

2020: Excelencia hospitalaria

El hospital obtuvo la certificación UNE 179003:2013, que avaló su excelencia en la gestión de riesgos y reforzó su compromiso con la seguridad y la calidad asistencial. Asimismo, fue galardonado con el Premio Top 20 en el Área del Sistema Nervioso y en Gestión Hospitalaria Global, una distinción que reconoció sus sobresalientes resultados clínicos en neurociencias y la excelencia de su gestión integral.

2021: Tecnología y asistencia al paciente

El Hospital Quirónsalud Torrevieja puso en marcha la Unidad Integral Asistencial de Neurociencias, la más completa y avanzada de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana, que integró de forma multidisciplinar el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de patologías neurológicas complejas. Esta unidad ofreció un modelo de atención integral, personalizada y de vanguardia, consolidando al hospital como referente en el abordaje especializado de las neurociencias.

Asimismo, inició los tratamientos con el nuevo acelerador TrueBeam 2.7, incorporando técnicas avanzadas de arco terapia de intensidad volumétrica (VMAT, RapidArc, CBCT), que permitieron administrar radioterapia con la máxima precisión y una adaptación personalizada a las necesidades de cada paciente.

También comenzó la monitorización intraoperatoria continua de nervios laríngeos recurrentes en cirugía tiroidea, lo que mejoró la seguridad quirúrgica y redujo de manera significativa el riesgo de complicaciones funcionales en este tipo de intervenciones.

Quirónsalud por y para sus pacientes / cedida

2022: Plan asistencial hospitalario y logros estratégicos en Farmacia

Se implementó un plan asistencial integral para pacientes hospitalizados en el marco del proceso de acreditación Joint Commission, con el objetivo de garantizar la calidad, la seguridad y la personalización del cuidado. Este plan incluyó la gestión del dolor y del estado nutricional, planes de cuidados específicos por patología, conciliación y administración segura de la medicación, educación a pacientes y familiares durante el ingreso, información clínica en tiempo real y toma de decisiones compartida, así como la aplicación de estándares internacionales de seguridad del paciente.

Por su parte, el Servicio de Farmacia del Hospital Quirónsalud Torrevieja alcanzó un importante hito asistencial y estratégico al obtener la acreditación para la elaboración de fórmulas magistrales y productos oficinales de nivel 4, lo que permitió la preparación de medicamentos estériles altamente especializados para dar respuesta a las necesidades clínicas del centro. Además, recibió autorización para la fabricación de medicamentos para terceros, ofreciendo este servicio a otros hospitales y farmacias, y consolidando su papel como unidad farmacéutica de referencia dentro del sistema sanitario privado.

2023: Innovación, excelencia y colaboración

Quirónsalud Torrevieja dio un paso más en la digitalización de la atención sanitaria con la integración completa de la historia clínica en el Portal del Paciente, lo que permitió a los usuarios acceder de forma unificada, segura y desde cualquier dispositivo a toda su información médica —informes, diagnósticos, tratamientos y evolución clínica—, reforzando su autonomía y facilitando un seguimiento más personalizado de la salud.

Asimismo, puso en marcha el Quirófano Inteligente, equipado con tecnología de última generación para integrar digitalmente los sistemas de imagen, monitorización y gestión quirúrgica, optimizando la seguridad, la precisión y la eficacia en los procedimientos complejos.

Quirófano inteligente / cedida

El hospital obtuvo además la acreditación de la Joint Commission International (JCI), el máximo reconocimiento mundial en calidad asistencial y seguridad del paciente, que certificó el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en todos los procesos clínicos y organizativos. Este hito reafirmó su compromiso con la excelencia, la mejora continua y la atención centrada en el paciente.

Finalmente, celebró el I Encuentro con Asociaciones de Pacientes del área de influencia, promoviendo la colaboración activa con dichas entidades y fortaleciendo un modelo de atención enfocado en las necesidades reales de los pacientes y sus familias.

Encuentro Asociaciones de pacientes Quirónsalud Torrevieja 2023 / cedida

2024: Transformación hospitalaria

El hospital consiguió el Sello Quality Healthcare, un distintivo que reconoció su excelencia en calidad asistencial y certificó su compromiso con la implantación de las mejores prácticas clínicas, la seguridad del paciente y la mejora continua en todos los ámbitos de la atención sanitaria.

Se puso en marcha un nuevo Plan Director, que sentó las bases para los tres años siguientes, orientado a mejorar los circuitos de pacientes y familiares, crear un hospital de día quirúrgico, ampliar la UCI, los quirófanos y las consultas externas, así como construir un nuevo edificio de Urgencias y una unidad de procedimientos terapéuticos y quirúrgicos. Además, se reforzó el servicio de Radiodiagnóstico con la incorporación de una segunda resonancia magnética y un TAC de 128 cortes, aumentando así la capacidad diagnóstica del hospital.

El hospital avanzó hacia la medicina del futuro con la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos asistenciales, mejorando la eficiencia, la precisión diagnóstica y la experiencia del paciente. Entre los hitos más destacados se implantó el sistema Scribe, que permitió a los profesionales sanitarios generar la historia clínica de forma automatizada y conversacional, dedicando más tiempo a la atención personalizada. Asimismo, se consolidaron las trayectorias clínicas estructuradas, basadas en algoritmos inteligentes que guiaron de forma anticipada el proceso asistencial según cada diagnóstico, aportando transparencia y claridad al recorrido clínico de los pacientes.

En el ámbito de la prevención, se reforzó el compromiso con los hábitos de vida saludables a través de iniciativas de promoción de la alimentación equilibrada, que incluyeron campañas educativas, contenidos especializados y mejoras en la oferta nutricional de los espacios hospitalarios.

Finalmente, el hospital fortaleció su estrategia ambiental con la puesta en marcha de un plan de descarbonización progresiva, que contempló medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones, optimización del consumo de recursos e integración de criterios sostenibles en la gestión hospitalaria, avanzando hacia un modelo más respetuoso con el entorno y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Hoy, al mirar atrás, podemos ver cómo esos años de cambios y desafíos nos enseñaron a adaptarnos, a innovar y a cuidar lo que realmente importa. Quién nos diría que, tras tanta incertidumbre, llegaríamos a este 2025 con la mirada puesta en la excelencia, la tecnología y el bienestar de los pacientes, sin perder de vista la humanidad que nos conecta a todos.

El Hospital Quirónsalud Torrevieja es, una vez más, un claro ejemplo de esa resiliencia y compromiso, demostrando que de los retos más grandes surgen los avances más significativos.