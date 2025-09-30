Descubre Ballesol Alicante, una celebración y un desafío

Nos hablan de la revolución demográfica. De una población que envejece. De los problemas relacionados con el envejecimiento. ¿Y de las oportunidades que conlleva este proceso? La vitalidad de nuestra sociedad está asociada a las personas mayores. Su protagonismo y participación cada vez es más evidente. Un logro en el que participan muchos factores. Una de las compañías que más tiempo y recursos dedicada a visibilizar a este colectivo es el Grupo Ballesol. Lo hace a través de sus residencias de ancianos, con todo tipo de estancias, proyectos de vida. De esta manera ha conseguido visibilizar las capacidades y la aportación que las personas mayores pueden ofrecer a la sociedad o las nuevas generaciones.

Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en las residencias de ancianos en Alicante, donde Ballesol cuenta con tres centros: Costa Blanca Senior Resort, Playa San Juan y Vía Parque. ¿Por qué cada vez más elegimos envejecer en una residencia? “Aquí te sientes protagonista y reconocido” “Te atienden según tus hábitos y costumbres” “Me siento como en casa, pero más acompañado y activo” enumeran con sinceridad la mayoría de residentes que están en un centro para personas mayores en Alicante.

La evolución en la manera de cuidar en Ballesol Alicante tiene una explicación y un desafío “Cada vez vivimos más, progresamos en la manera de cuidar, pero debemos de asegurar que lo hacemos ofreciendo más calidad de vida con una atención personalizada y con oportunidades”. El propósito es diario. Y se consigue. En Vía Parque, Playa San Juan y Costa Blanca Senior Resort, las familias han encontrado el motivo por el que son consideradas como las mejores residencias de Alicante.

Salud con ocio

Entre las opciones de ocio y bienestar, estos centros residenciales ofrecen a sus residentes acceso a los Programas de Animación sociocultural, con Coordinadores de Actividades y Bienestar, cualificados para lograr un envejecimiento activo de las personas mayores y apoyarles en sus elecciones. Una apuesta por una vida más creativa, enriquecedora y activa con proyectos en familia, talleres de gastronomía, laborterapia, Nuevas Tecnologías…La importancia de la participación con espectáculos musicales, culturales, jornadas regionales, cada semana, fomentan “la oportunidad de contribuir al desarrollo personal y comunitario”.

Los profesionales de Ballesol hacen referencia a propuestas sociales, acciones intergeneracionales, solidarias con la intervención de las familias, asociaciones, fundaciones regionales y sociales….

Estancias personalizadas

Los motivos de un ingreso en una residencia son variados. Lo más importante, sin embargo, es adaptar los cuidados a sus necesidades, la residencia a sus deseos, independientemente de la patología o necesidad.

Ballesol Alicante adapta cada estancia a las necesidades y deseos de sus residentes, con un equipo multidisciplinar que favorece la recuperación funcional, combate la soledad y potencia la autonomía para una vida activa y participativa.

La oportunidad de recuperar de la forma más rápida y completa su capacidad funcional, es posible en Ballesol Playa San Juan, Costa Blanca Senior Resort o Vía Parque, ya que cuenta con un equipo multidisciplinar referente en considerar y tratar el envejecimiento desde los aspectos bio-psico-sociales de este proceso y en áreas como la medicina traumatológica, ortopédica, la animación sociocultural o la alimentación centrada en la persona. También en revertir muchos de los problemas de salud derivados del proceso de envejecimiento: soledad no deseada, falta de relaciones sociales, proyectos e intereses de vida. Por eso estos centros son referencia en facilitar el acceso a una vida más activa, con mayor participación, potenciando su autonomía personal y grupal.

“Lograr que la vida continúe lo más confortable posible” es parte del deseo y campaña de Ballesol: Nosotros, nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos”.

Ubicación de centros Ballesol en Alicante

