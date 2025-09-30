El valor de las personas mayores

Cada 1 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. La existencia de este día nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental de quienes han construido nuestra sociedad y, al mismo tiempo, sobre los retos que enfrentan en su vida cotidiana. Su importancia va mucho más allá del cariño familiar, las personas mayores representan la transmisión de valores, cultura, memoria y experiencia acumulada a lo largo de toda una vida, sin embargo, se les otorga un papel secundario asociado a la dependencia o la inactividad, lo que conduce a situaciones de soledad no deseada, una de las principales amenazas para su salud y bienestar.

Hoy en día, hablar de personas mayores es hablar de mitos y etiquetas que durante mucho tiempo han limitado la manera en que la sociedad las percibe. Romper con esos mitos significa promover un envejecimiento activo, que les permita seguir participando en la vida social, cultural y comunitaria, manteniendo su autonomía y dignidad.

Las personas mayores han vivido experiencias y emociones que nosotras/os aún no hemos conocido. Son faros de sabiduría que iluminan nuestro camino, es por ello que, como comunidad, tenemos la responsabilidad de darles el lugar que merecen. Escuchar, acompañar y valorar su presencia es invertir en una sociedad más justa y humana y promover un envejecimiento activo, en el que se fomente su autonomía, participación y calidad de vida. Cada persona mayor merece ser reconocida en su individualidad, con la oportunidad de seguir aportando, aprendiendo y compartiendo.

En este compromiso, Asistenzia juega un papel fundamental. Con más de 20 años ofreciendo servicios de ayuda a domicilio, acompañamos a las personas mayores con profesionalidad y cercanía, ayudándolas a mantener su autonomía y calidad de vida en el entorno donde se sienten más seguras: su hogar. De este modo, contribuimos a combatir la soledad no deseada y a promover un envejecimiento activo, pleno y digno.