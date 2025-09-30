Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Patricia López, trabajadora social de Asistenzia

El valor de las personas mayores

Asistenzia reivindica en el Día Internacional de las Personas Mayores la importancia de un envejecimiento activo, digno y acompañado en el hogar

Asistenzia, con más de 20 años de experiencia, acompaña a las personas mayores en su hogar para mantener su autonomía, combatir la soledad y promover un envejecimiento digno y activo.

Asistenzia, con más de 20 años de experiencia, acompaña a las personas mayores en su hogar para mantener su autonomía, combatir la soledad y promover un envejecimiento digno y activo. / Información

R. E.

Cada 1 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. La existencia de este día nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental de quienes han construido nuestra sociedad y, al mismo tiempo, sobre los retos que enfrentan en su vida cotidiana. Su importancia va mucho más allá del cariño familiar, las personas mayores representan la transmisión de valores, cultura, memoria y experiencia acumulada a lo largo de toda una vida, sin embargo, se les otorga un papel secundario asociado a la dependencia o la inactividad, lo que conduce a situaciones de soledad no deseada, una de las principales amenazas para su salud y bienestar.

Hoy en día, hablar de personas mayores es hablar de mitos y etiquetas que durante mucho tiempo han limitado la manera en que la sociedad las percibe. Romper con esos mitos significa promover un envejecimiento activo, que les permita seguir participando en la vida social, cultural y comunitaria, manteniendo su autonomía y dignidad.

Las personas mayores han vivido experiencias y emociones que nosotras/os aún no hemos conocido. Son faros de sabiduría que iluminan nuestro camino, es por ello que, como comunidad, tenemos la responsabilidad de darles el lugar que merecen. Escuchar, acompañar y valorar su presencia es invertir en una sociedad más justa y humana y promover un envejecimiento activo, en el que se fomente su autonomía, participación y calidad de vida. Cada persona mayor merece ser reconocida en su individualidad, con la oportunidad de seguir aportando, aprendiendo y compartiendo.

En este compromiso, Asistenzia juega un papel fundamental. Con más de 20 años ofreciendo servicios de ayuda a domicilio, acompañamos a las personas mayores con profesionalidad y cercanía, ayudándolas a mantener su autonomía y calidad de vida en el entorno donde se sienten más seguras: su hogar. De este modo, contribuimos a combatir la soledad no deseada y a promover un envejecimiento activo, pleno y digno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Cuándo se esperan las lluvias más intensas en Alicante?: horas y precipitaciones por municipios
  2. El jardinero municipal de Torrevieja que quiere teletrabajar
  3. Un abogado alicantino denuncia a España ante la UE por la tributación de los nómadas digitales y los emprendedores internacionales
  4. Se mantienen las temperaturas este sábado en Alicante antes de la ola de calor del domingo
  5. Enemigo a las puertas del cuartel
  6. El suelo para levantar las 775 viviendas públicas del plan de La Hoya en Torrevieja está pendiente de urbanizar
  7. Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
  8. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la pausa para el café es trabajo efectivo y no puede durar menos de 15 minutos

Ecologistas, vecinos y entidades benéficas: asociaciones que no se salvan de la "limpia" del Ayuntamiento de Alicante

Ecologistas, vecinos y entidades benéficas: asociaciones que no se salvan de la "limpia" del Ayuntamiento de Alicante

El Real Madrid, sin puntería desde el triple, se estrella en su debut en la Euroliga

El Real Madrid, sin puntería desde el triple, se estrella en su debut en la Euroliga

Champions League | Atlético de Madrid - Eintracht, en imágenes

Champions League | Atlético de Madrid - Eintracht, en imágenes

'Maestros de la Costura Celebrity’ cierra su casting con Blanca Paloma y Pepón Nieto como grandes nombres

'Maestros de la Costura Celebrity’ cierra su casting con Blanca Paloma y Pepón Nieto como grandes nombres

Aarón y Rondón sacan al Oviedo del descenso con una remontada en Mestalla

Aarón y Rondón sacan al Oviedo del descenso con una remontada en Mestalla

El valor de las personas mayores

El valor de las personas mayores

Un manual para “aprender sirviendo”: así se hace inclusión desde la universidad

Un manual para “aprender sirviendo”: así se hace inclusión desde la universidad

Campus Cámara CEU inicia su actividad con un modelo pionero de formación modular y flexible

Campus Cámara CEU inicia su actividad con un modelo pionero de formación modular y flexible
Tracking Pixel Contents