Carmen Berenguer Calatayud, directora del centro de día Senelx

Senelx espacio de vida

Un modelo de centro de día que apuesta por la autonomía, la participación y la creación de vínculos para dar más sentido a la vejez

Senelx transforma la vejez en una etapa activa y con sentido, creando espacios de vida donde las personas mayores son protagonistas y generan vínculos duraderos.

R. E.

En el momento actual la vejez no es considerada como una “etapa final”; no se debe asociar con dependencia, pérdida o soledad, sino más bien como un tiempo significativo y activo.

En el centro de día Senelx trabajamos con determinación por hacer realidad el rol activo de las personas mayores, esto se traduce en fomentar la toma de decisiones y en que sean protagonistas de sus vidas, alejando la sobreprotección y el infantilismo.

Transformamos la mirada sobre la vejez: dignidad, participación y vida con sentido nos caracterizan. Inspiramos a seguir teniendo proyectos vitales. Conectamos personas, generamos vínculos duraderos y propiciamos experiencias comunitarias.

Desde Senelx, nos esforzamos en generar espacios vivos que aporten valor a las personas mayores; no nos limitamos a ser un recurso asistencial o un lugar de convivencia donde solo se cuida, transformamos el modelo pasando de centro de cuidados a espacios de vida.

Semanalmente, voluntarios del mundo de la escritura de Elche realizan encuentros tanto en Senelx como en librerías locales para favorecer la lectura de nuestras personas usuarias. También, voluntarias de centros sociosanitarios cercanos comparten momentos de distracción en cafeterías, lo que despierta en los mayores sonrisas, tranquilidad y ganas de interactuar, incluso en personas con deterioro cognitivo.

Venimos de unos años en los que los centros de día se han asociado al cuidado básico: alimentación, higiene, seguridad y control de la salud. Aunque estas funciones son imprescindibles, en Senelx trabajamos para que la vejez sea también una etapa con posibilidades de crecimiento, vínculos y sentido vital.

Para poder trabajar de esta manera es preciso contar con un equipo humano que, además de conocer las técnicas asistenciales, esté formado en empatía, acompañamiento emocional y trato humanizado.

Solo así conseguimos abrir cada día las puertas de nuestro centro sabiendo que ofrecemos la máxima calidad con un enfoque innovador.

