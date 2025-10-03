¿Cuándo debes preocuparte por un lunar? Revisa tu piel después del verano

El verano incrementa los peligros para la salud cutánea. El calor, la exposición solar prolongada, el contacto frecuente con el agua del mar y de la piscina, junto a otros factores ambientales, pueden provocar daños importantes si no se adoptan las precauciones adecuadas. Conscientes de ello, en Centro Dermatológico Estético han puesto en marcha una campaña de revisión de lunares y prevención del melanoma, activa del 15 de octubre al 15 de diciembre, para promover el cuidado responsable de la piel.

La piel: tu primera línea de defensa

La piel es el órgano más extenso del cuerpo y actúa como escudo frente a agresiones externas, como la radiación UV, además de ayudar a regular la temperatura corporal. Aun así, permanece expuesta a múltiples riesgos, entre ellos el melanoma, un cáncer de piel de comportamiento especialmente agresivo.

El melanoma puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, incluso en áreas no expuestas al sol. Si no se detecta a tiempo, puede propagarse a otros órganos. A pesar de que es más común en personas mayores y con antecedentes familiares, cualquier persona está en riesgo. Por eso, es esencial estar atentos a los cambios en la piel y en los lunares.

La detección precoz del melanoma puede ser determinante para un tratamiento eficaz y, en muchos casos, para la curación. / INFORMACIÓN

¿Cuándo preocuparse por un lunar?

Centro Dermatológico Estético aconseja aplicar la regla ABCD para detectar signos de alerta en los lunares:

● A (Asimetría): cuando una mitad no se parece a la otra.

● B (Bordes): contornos irregulares, difusos o dentados.

● C (Color): presencia de varios tonos en un mismo lunar (marrón, negro, rojizo o azulado).

● D (Diámetro): conviene valorar aquellos que superan los 6 mm.

Acude a un especialista si observas cambios en el tamaño, la forma o el color, o si aparece picor, dolor o sangrado.

Otros cánceres cutáneos

Además del melanoma, existen el carcinoma basocelular y el carcinoma espinocelular. Aunque suelen ser menos agresivos, también se relacionan con la exposición solar prolongada. Prevenir y detectar a tiempo es esencial para evitar complicaciones.

Proteger la piel del sol es la medida más eficaz para reducir el riesgo. Para ello se recomienda evitar la exposición directa entre las 12:00 y las 16:00, así como utilizar ropa que cubra, sombrero y gafas de sol. También es aconsejable aplicar fotoprotector SPF 50 o superior 20 minutos antes de salir y renovar cada 2–3 horas. Es muy importante mantener a los bebés menores de seis meses siempre cubiertos y sin exposición solar directa.

Campaña de revisión de lunares

Instalaciones de Centro Dermatológico Estético en Alicante. / INFORMACIÓN

Del 15 de octubre al 15 de diciembre, el Centro Dermatológico Estético dispone de una campaña de chequeo de lunares a un precio especial. La detección precoz del melanoma puede ser determinante para un tratamiento eficaz y, en muchos casos, para la curación. Aprovecha la oportunidad y cuida tu salud.