La compañía adecuada para luchar con las enfermedades importa

Cuando hay una carrera a contrarreloj para sobrevivir, el tiempo parece tan efímero, que lo que pensábamos que era importante pasa a un tercer plano. La palabra ‘enfermedad’ nos queda demasiado grande y holgada cuando la vivimos en primera persona, y es que; no hay mayor temor que ver la vida pasar ante nuestros ojos y saber que cabe un mínimo de posibilidad, aunque sea remota, de no haberla aprovechado como hubiésemos querido. Siempre va a haber una montaña más por escalar en estas situaciones, y llegar hasta la cima un poco más tarde es igual de valido que llegar primero. Curarse y estar acompañado en el proceso de una enfermedad es parte del proceso y no hay mejor equipo que Quirónsalud Torrevieja para ello.

José Antonio y Nerea lo saben bien. Son protagonistas de su propia historia. Sus caminos fueron distintos, pero ambos compartieron un mismo refugio: el de un equipo médico que no solo se ocupó de su salud en el Hospital Quirónsalud de Torrevieja, donde también se ocuparon de su esperanza y su bienestar durante todo el proceso que duraron sus enfermedades.

La lucha contra el COVID-19

José Antonio se enfrentó al COVID en su forma más dura, con complicaciones de la enfermedad pulmonar que derivaron en trombos por zonas muy delicadas de su cuerpo las cuales amenazaban su vida. En Quirónsalud Torrevieja encontró el personal médico que lo acompañó desde aquel 28 de diciembre de 2020 cuando ingresó en la UCI del Hospital Quirónsalud de Torrevieja en estado grave. En concreto, el Doctor Miguel Ángel Delgado, quien diagnosticó a José Antonio con un infarto renal a causa del coronavirus. Durante las siguientes semanas, permaneció vigilado las 24 horas del día por el equipo médico durante sus 15 días de ingreso, con una vía central de tener los brazos colapsados, José Antonio destaca la atención y profesionalidad, la rapidez de las pruebas y que siempre estuviesen pendientes.

Niña, todo va a ir bien: La compañía adecuada lo cambia todo

Nerea, con la valentía de quien escucha un diagnóstico que lo cambia todo, descubrió en el Doctor Rodolfo Martín (ginecólogo) una figura cercana y familiar, que la acompañó en cada paso del camino de su diagnóstico: Enfermedad de Paget de la mama

Ellos son el reflejo de algo que va más allá de la medicina: la humanidad que cura. Porque cuando se unen la ciencia y la humanidad de las personas, cuando la técnica se acompaña del corazón, incluso el miedo más profundo de los pacientes puede transformarse en fuerza. El equipo de Quirónsalud de Torrevieja se ha preocupado de conocer sus necesidades y de hacerla sentir siempre en casa.

El proceso de diagnóstico fue terrorífico, según cuenta Nerea. Las lágrimas pudieron con ella y el hecho de que su doctor mostrara apoyo y disponibilidad emocional en cada segundo, hizo que la paciente se sintiera en casa desde el principio.

La capacidad de entender el proceso de aceptación de la enfermedad del equipo médico del Hospital Quirónsalud de Torrevieja ha convertido la experiencia de Nerea en un camino lleno de retos y confort al mismo tiempo. Desde su diagnóstico hasta las sesiones de radioterapia donde el doctor, a través de un micrófono acompañó a su paciente con palabras que llenan el corazón. Porque un “niña, todo va a ir bien” no hay radioterapia que supere ese chute de ganas por sobrevivir.

Esto no es casa, el objetivo es que te vayas de aquí Doctor Rodolfo Martín — Ginecólogo

Los finales felices existen

En cada historia de superación hay algo que sostiene: la presencia de quienes no te dejan caer.

José Antonio y Nerea son testimonio de que la medicina más avanzada necesita, para estar completa, el latido humano que la acompaña. De doctores que escuchan, de equipos que no solo tratan una enfermedad, sino que abrazan a una persona durante uno de los procesos más duros que puede vivir un ser humano.

Porque curar es mucho más que sanar un cuerpo: es ofrecer consuelo, esperanza y confianza cuando más falta hacen. Es estar ahí, incluso cuando el miedo ocupa todo el espacio de la mente y el corazón.

En Quirónsalud Torrevieja, cada historia como la de ellos recuerda que la verdadera fuerza nace del vínculo entre paciente y médico.

Y que, cuando se tiene la compañía adecuada, ninguna enfermedad puede quitarte las ganas de vivir.