Desmontando mitos sobre el Trastorno de Espectro Autista

Aunque el tema de la Salud Mental parece que ha salido del armario de los tabúes sociales, aunque pudiéramos pensar que la sociedad tiene asimilado la Salud Mental como una cuestión sanitaria más, común, cercana, sobre la que empatiza y ante la que se muestra receptiva, asertiva y comprensiva, lo cierto y real, es que los viejos clichés siguen imponiéndose en las relaciones sociales y en sus ámbitos de desarrollo de aquellas personas que sí sufren este problema de salud. Lo sufren en el ambiente laboral, educativo, de relaciones íntimas, amistad, etc.

Lo veo, lo vemos, y lo sufrimos constantemente con los menores, especialmente con aquellos que – con diagnóstico o no – manifiestan comportamientos vinculados al Trastorno de Espectro Autista (TEA). Cuando estos niños o niñas interactúan con sus compañeros o compañeras, cuando se relacionan con el resto de la sociedad, suelen recibir directa o indirectamente mensajes vinculados a su comportamiento, y generalmente negativos. Y, veladamente al padre o madre, le cae la carga acusatoria sobre su incapacidad para educarlo, la falta de autoridad, el comportamiento caprichoso del menor, la ausencia de una respuesta más dura del adulto responsable, o toda una gama de reproches contra el menor y su familia, siempre desde la más absoluta ignorancia.

La sociedad sigue machacando al diferente, al distinto, al que no entendemos y, especialmente, al que nos negamos a entender en nuestra rigidez mental. Y aplica la máxima de que entre niños y adolescentes no existen los problemas mentales, sino actitudes y comportamientos inadecuados, fruto de una deficiente educación en casa, uno de los grandes mitos más arraigados.

Entre los mitos vinculados a los niños y niñas encontramos ese criterio que vincula una ‘mala crianza o crianza blanda’ a los problemas de salud mental. Esa idea preconcebida de que la salud mental tiene que ver con la debilidad y, sobre todo, con la falta de inteligencia de quien la padece, otro mito construido desde una mirada de superioridad del que se encuentra – o cree encontrarse – normalizado.

En este sentido, se suele descartar los problemas de salud mental entre aquellos jóvenes con una buena respuesta educativa, que tiene buenos resultados académicos, y una buena vida social. Cegarnos por esos detalles nos impide ver en muchos casos problemas serios entre jóvenes que parecen tener una vida o comportamiento social ‘normalizado’, pero que sufren solos y apartados la manifestación de su trastorno mental.

La falta de detección temprana de sus problemas, sí genera dificultades mayores en su tratamiento. Porque tampoco es cierto que ante los problemas de salud no haya nada que hacer. Al contrario, la ciencia y las terapias profesionales han demostrado la capacidad de evolución positiva entre los pacientes del área de salud mental. Una cuestión que, lejos de lo que se piensa, es fundamental cuidar como lo hacemos en otras facetas de nuestro cuerpo: de manera preventiva y de forma constante, previa al problema.

En definitiva, quienes tenemos sensibilidad e interés por hacer de este mundo uno aún mejor, donde todos tenga un hueco se sea como se sea, deberíamos aprovechar para desmontar mitos. En concretos, los propios. Investigar, leer y escuchar, es la mejor manera de acercarnos al conocimiento, establecer conexiones fuertes, fiables y sinceras con el otro, y aprender que todos tenemos una responsabilidad en la salud general de la sociedad y de sus miembros. Y el primer ejercicio que podemos auto aplicarnos es el de desmontar nuestros propios prejuicios, mitos, cuando no bulos.

Tratar con respeto a todos, entender a quién lo sufre, sus causas, las consecuencias y los efectos que tiene en la vida de quienes le rodean es el mejor camino para lograr una sociedad más justa, más solidaria, y más emocional y mentalmente estable. Y, por supuesto, más feliz se sea como se sea. Porque la salud mental no es un destino, es un proceso, del que todos debemos ser corresponsables.