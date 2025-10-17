«El enfoque médico tradicional ha tratado la menopausia como una enfermedad»

En el Día Mundial de la Menopausia, la doctora Deborah Labios, responsable de la Unidad de Ginecología y Obstetricia en HLA Clínica Vistahermosa, nos invita a mirar esta etapa con otros ojos: no como una pérdida, sino como una oportunidad de autoconocimiento y poder personal. Con un enfoque integral y una atención cercana, su equipo ayuda a las mujeres a transitar este cambio con información, salud y confianza en sí mismas.

La menopausia sigue siendo, para muchas mujeres, un tema rodeado de mitos. ¿Por qué cree que aún cuesta hablar abiertamente de esta etapa natural?

La percepción negativa de la menopausia tiene raíces culturales, sociales, médicas y psicológicas muy profundas. Vivimos en una sociedad que valora la juventud y la fertilidad, donde ser mujer se asocia a “ser fértil” y “verse joven”. Esto genera la idea de que es el “principio del fin”, en lugar de comprenderla como una etapa más de la vida.

Desde la medicina, el enfoque tradicional ha estado centrado en el “déficit”. Durante años, se ha tratado la menopausia como una enfermedad por falta de hormonas, utilizando términos como “declive”, “fallo ovárico” o “síndrome climatérico”, lo que refuerza la idea de que es algo patológico que hay que “arreglar”.

También influye la representación mediática: series, películas o anuncios suelen retratar a la mujer menopáusica como irritable y con un abanico en la mano, ignorando los aspectos positivos de esta fase, como la libertad de no menstruar, la autoconfianza o la independencia personal.

En otras culturas, sin embargo, la menopausia se ve como un momento de sabiduría, libertad y autoridad. Se deja atrás la presión reproductiva y muchas mujeres alcanzan nuevas formas de poder social y personal.

Más allá de la ausencia de menstruación, ¿qué ocurre realmente en el cuerpo de una mujer?

La perimenopausia es el período de transición en el que el cuerpo comienza el cambio hacia la menopausia, que marca el fin de los años reproductivos. Durante este tiempo, al disminuir los niveles de estrógenos y progesterona, muchas mujeres notan signos como ciclos irregulares, sofocos, alteraciones del sueño o irritabilidad.

La menopausia se define oficialmente cuando han pasado 12 meses consecutivos sin menstruación, y puede confirmarse mediante una analítica que muestra estradiol bajo y aumento de las hormonas FSH y LH. Se trata, en definitiva, de un cambio hormonal radical en el cuerpo femenino.

Cada mujer la vive de forma distinta. ¿A qué se deben esas diferencias en la intensidad de los síntomas?

Hay tantos tipos de menopausia como mujeres menopáusicas. El descenso de los estrógenos se manifiesta de manera distinta en cada caso y depende de factores múltiples: si la transición ha sido natural, quirúrgica o bioquímica, el estilo de vida, la información con la que cuenta la mujer, su red de apoyo o la accesibilidad a tratamientos adecuados.

También influye mucho la relación médico-paciente. Contar con acompañamiento y asesoramiento profesional marca una gran diferencia.

¿Qué síntomas menos visibles suelen pasar desapercibidos?

Los signos y síntomas pueden ser muy variados, pero entre los más habituales se encuentran los sofocos, los trastornos del sueño o los cambios de humor. También pueden aparecer sequedad vaginal, dolor en las relaciones sexuales y un aumento de las infecciones urinarias, junto a otras posibles consecuencias como la disminución de la fertilidad y de la libido, la pérdida de densidad ósea o el riesgo cardiovascular.

Otros síntomas visibles son el aumento de peso con una redistribución de la grasa corporal, la piel seca, la caída del cabello y la menor densidad capilar.

¿Cuál es la mejor manera de abordar la menopausia de forma saludable y personalizada?

La información siempre será el mejor aliado. Es fundamental conocer qué ocurre, cómo puede afectar y qué opciones existen. Cada mujer tiene un abordaje terapéutico distinto, y no hay por qué “aguantar” los síntomas como si fuera algo inevitable.

Es clave que las mujeres reciban orientación ya desde la perimenopausia, para saber qué esperar y cómo cuidar su salud hormonal. Informarse, preguntar y asesorarse bien son pasos esenciales para vivir esta etapa con serenidad y bienestar.

Vivimos en una sociedad que valora la juventud y la fertilidad, y eso distorsiona la visión de la menopausia Dra. Deborah Labios — Responsable de la Unidad de Ginecología y Obstetricia

En esta etapa, el bienestar emocional cobra más importancia que nunca. ¿Qué papel juega la mente?

La falta de sueño, la irritabilidad o la disminución del deseo sexual impactan directamente en el bienestar psicológico. Además, muchas mujeres se sienten menos atractivas o valoradas. Por eso, además de la información, es esencial contar con una red de apoyo: compartir experiencias con otras mujeres y, si es necesario, buscar ayuda psicológica para gestionar el cambio de forma saludable.

¿Qué hábitos considera imprescindibles para sentirse bien durante esta transición?

El ejercicio físico es clave, combinando fuerza y cardio. Mantener un peso adecuado es innegociable, junto con una alimentación equilibrada adaptada al metabolismo más lento de esta etapa. La suplementación con omega 3, colágeno, calcio, vitamina D o magnesio también puede contribuir al bienestar general. En definitiva, se trata de mantener un estilo de vida saludable, activo y consciente.

¿Cómo ayuda su equipo de HLA Vistahermosa a las mujeres que atraviesan la menopausia?

El acompañamiento médico es fundamental. En nuestro equipo somos conscientes de la amplia gama de tratamientos que existen para mejorar la calidad de vida, incluyendo terapias hormonales personalizadas. Hoy sabemos que estas terapias pueden utilizarse durante más años de lo que antes se creía, siempre bajo control médico.

También ofrecemos tratamientos naturales con activos como soja, maca andina o melatonina, así como óvulos y geles vaginales para el bienestar íntimo. Contamos con una Unidad específica de Menopausia, además de áreas de ginecología regenerativa, endocrinología, nutrición y reumatología, que trabajan de forma coordinada para ofrecer una atención integral y cercana.

Por último, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres que están iniciando esta etapa?

Es una etapa que puede resultar abrumadora, pero la mujer de hoy se siente más segura, se conoce mejor y busca soluciones. La menopausia no debe vivirse como una pérdida, sino como una oportunidad de autoconocimiento, crecimiento y poder personal. Con información, apoyo y acompañamiento médico, puede ser una etapa plena y liberadora.

