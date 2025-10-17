La X Gala de la Salud reconoce al sector sanitario alicantino y reivindica la unión frente al intrusismo

Detrás de cada diagnóstico, de cada guardia y de cada turno infinito, hay profesionales que sostienen la vida con conocimiento y con humanidad. Reconocer esa vocación fue el propósito de la X Gala de la Salud, celebrada este jueves en el Gran Teatro de Elche y organizada por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA).

Bajo el lema «Salud real, sanitarios de verdad», el encuentro reunió a centenares de profesionales, autoridades y representantes institucionales en un acto que fue mucho más que una entrega de premios: un homenaje colectivo al compromiso silencioso de miles de sanitarios que, desde sus distintos ámbitos, hacen posible que el sistema funcione y que la palabra cuidado siga teniendo sentido.

Premios con nombre y vocación

El rapero Arkano, maestro de ceremonias, fue quien marcó el ritmo de una noche en la que se aplaudió la excelencia, pero sobre todo la humanidad. El Premio Especial UPSANA 2025 fue para María Isabel Moya García, reconocida por su trayectoria y liderazgo dentro del ámbito sanitario. El Premio Especial Salud Mental recayó en el Equipo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes (AITANA), y el Premio Colectivo Sanitario Multidisciplinar en el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL).

Se entregaron reconocimientos a profesionales y organismos de distintas disciplinas como la Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante, Rafael Birlanga Follana, José Vicente Toledo Marhuenda, Juan José Lobato Encinas, José María Ponce de León García, Javier Díaz-Alejo Bua y Jonatan García Campos, entre otros.

La presidenta de UPSANA y del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, recordó durante su intervención el sentido profundo del encuentro. «Esta gala rinde homenaje a quienes representan lo mejor de la sanidad: la vocación de servicio, el compromiso con las personas y la búsqueda constante de la excelencia», señaló.

Pero, más allá del reconocimiento, la velada también lanzó un mensaje contundente: la necesidad de combatir el intrusismo profesional. Angulo subrayó que ejercer sin la formación ni la acreditación adecuadas «es una amenaza directa para la seguridad de los pacientes y la credibilidad del sistema sanitario». Y recordó que «los sanitarios somos la barrera que protege frente al intrusismo. Nuestra misión no es solo curar, sino cuidar y acompañar».

«El intruso»

La gala también contó con la proyección del cortometraje «El intruso», dirigido por David Valero y protagonizado por los propios premiados. La pieza, producida por UPSANA, aborda con crudeza y sensibilidad las consecuencias del intrusismo profesional en la salud pública. «Ha sido una experiencia muy bonita y reivindicativa, porque en estos tiempos es importante hablar de intrusismo profesional», explicó Valero en un vídeo proyectado durante la gala, donde también recibió un reconocimiento especial por su colaboración con la organización.

Una unión que protege y dignifica

La gala, patrocinada por Banco Sabadell y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, fue también una celebración del trabajo conjunto de los once colegios profesionales que integran UPSANA. En su diversidad está su fuerza: médicos, enfermeras, odontólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos, dietistas-nutricionistas, podólogos, terapeutas ocupacionales, ópticos-optometristas y veterinarios unidos por un mismo compromiso.

«La unión de los colegios profesionales es una fuerza que protege, impulsa y dignifica a quienes cada día cuidamos de los demás», destacó Angulo, citando a Nelson Mandela: «La unión de muchos pequeños puede cambiar el curso de la historia».

Una noche de orgullo y reconocimiento

En su décima edición, la Gala de la Salud consolidó su papel como referente en la provincia de Alicante: un punto de encuentro donde la sanidad se celebra y se defiende al mismo tiempo. Porque, como se recordó a lo largo de la noche, la salud real se construye con sanitarios de verdad y, sobre todo, con los que nunca olvidan que detrás de cada paciente hay una persona.

Reconocimientos colegiales:

• Premio Especial UPSANA 2025: María Isabel Moya García

• Premio Especial Salud Mental: Equipo de Investigación, Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes (AITANA)

• Premio Colectivo Sanitario Multidisciplinar: Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL)

• Premio Educación Sanitaria en Modo de Vida y Prevención: Rafael Birlanga Follana (Colegio de Dietistas - Nutricionistas)

• Premio Contribución Colegial y Social. Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante. (Colegio de Enfermería)

• Premio Preparaciones Oftálmicas en Farmacia Hospitalaria. Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital General Universitario de Elche y del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. (Colegio de Farmacéuticos)

• Premio Trayectoria Profesional. José Vicente Toledo Marhuenda. (Col·legi de Fisioterapeutes)

• Premio Mérito Colegial y Profesional. Juan José Lobato Encinas. (Colegio de Médicos)

• Premio Trayectoria Colegial. José María Ponce de León García. (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos)

• Premio Labor Clínica y Docente. Javier Díaz-Alejo Bua. (Colegio de Ópticos - Optometristas)

• Premio Excelencia Docente. Jonatan García Campos. (Colegio de Podología)

• Premio Desarrollo Profesional. Carmelo Hernández Ramos. (Col·legi de Psicologia)

• Premio Trayectoria Profesional e Implicación Colegial. Esther Ortega Díaz. (Colegio de Terapeutas Ocupacionales)

• Premio Control de Zoonosis por la Salud. Pedro María Mojica. (Colegio de Veterinarios)