Curar el cáncer y el corazón en Quirónsalud Torrevieja

En los pasillos de un hospital, entre el sonido constante de los monitores y el ir y venir de batas blancas y personal sanitario, se viven historias que van mucho más allá de los diagnósticos. Historias de miedo y de esperanza, de ciencia y, sobre todo, de humanidad.

Moira Helen Pook y Carmel Mary McShea son dos de esas historias, donde se convierten en protagonistas del Hospital Quirónsalud de Torrevieja. Son dos mujeres que llegaron al hospital en circunstancias muy distintas, pero que comparten el famoso “y fueron felices y comieron perdices” de su propio cuento: detrás de cada procedimiento, detrás de cada máquina, hay personas que cuidan, que escuchan y que acompañan. Son dos luchadoras y supervivientes que confiaron ciegamente en el equipo que las acompañó en todo su proceso.

Moira Helen Pook: “No somos números, seguimos siendo seres humanos”

A veces, la vida cambia en cuestión de horas.

Moira Helen Pook lo sabe bien. Todo comenzó con un dolor en la pierna, algo que no parecía demasiado importante. Sin embargo, al ver que el malestar no cesaba, decidió acudir a urgencias del Hospital Quirónsalud de Torrevieja para descartar complicaciones. Lo que pensó que sería una simple revisión terminó convirtiéndose en un diagnóstico inesperado: trombosis venosa. Al final del día, Moira estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos de Quirónsalud de Torrevieja.

Recuerda aquellos momentos con una mezcla de sentimientos y emociones: asombro y gratitud.

Me sorprendió toda la tecnología que emplearon, la rapidez con la que actuaron y la coordinación del equipo Moira Helen Pook — paciente

Pero, por encima de todo, lo que más la marcó fue el trato humano. En medio de la incertidumbre y el miedo.

Pensé: no somos números, seguimos siendo seres humanos Moira Helen Pook — paciente

Cada paso del proceso estuvo acompañado por palabras de aliento y gestos de cuidado por parte del equipo de Quirónsalud de Torrevieja, donde los doctores tenían siempre, Según Moira, una sonrisa en la cara incluso cuando las cosas no iban bien. Transmitían seguridad, confianza, y siempre decían: “lo vamos a solucionar.” Esa actitud la ayudó a mantenerse tranquila y con esperanza.

Bajo la supervisión de la doctora Asunción González, jefa de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud de Torrevieja, Moira pudo comprobar que la excelencia médica no está reñida con la calidez. “El equipo trabajó como un verdadero equipo, todos coordinados, atentos, con una humanidad impresionante. Me hicieron sentir en casa.”

Hoy, al recordar su experiencia, Moira destaca no solo la calidad del tratamiento que recibió, sino la sensación de haber sido cuidada como persona, no solo como paciente. “Me sentí vista, escuchada y acompañada en todo momento. Esa conexión humana fue tan importante para mi recuperación como el propio tratamiento.”

Carmel Mary McShea: “A veces, un abrazo cura más que mil palabras”

Cuando Carmel Mary McShea llegó al Hospital Quirónsalud de Torrevieja pensando que lo que sentía eran simples cólicos típicos de verano. El dolor abdominal no parecía algo grave, pero decidió acudir a urgencias por precaución. Allí, el equipo médico la atendió con la mayor rapidez y eficacia: le realizaron análisis de sangre y una ecografía que revelaron una realidad inesperada. No eran cólicos. Era cáncer.

Carmel recuerda el momento con emoción y con una mezcla de tristeza y gratitud. “Estaba muy disgustada, intentando entender lo que me acababan de decir”, cuenta. Fue entonces cuando una joven enfermera se dio cuenta de su angustia, se acercó y le dijo con suavidad: ‘Creo que necesitas un abrazo.’ Y la abrazó.

Ese gesto, tan sencillo como sincero, marcó una diferencia inmensa. Otra enfermera se acercó sin decir nada, le tomó la mano y la acompañó en silencio.

Bajo la supervisión del doctor Pedro Bretcha, jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Carmel fue sometida a una citorreducción radical y quimioterapia intraperitoneal en hipertermia, un tratamiento complejo que combina precisión técnica con un gran esfuerzo humano. Durante todo el proceso, desde su llegada a admisión hasta sus estancias en la planta de oncología, encontró un equipo entregado, atento y profundamente humano.

Todos, absolutamente todos, fueron maravillosos Carmel Mary McShea — paciente

No solo como profesionales, sino como personas. Se acordaban de mí, me llamaban por mi nombre, sabían cómo me sentía. Eso me ayudó muchísimo Carmel Mary McShea — paciente

Hoy, Carmel recuerda su paso por el Hospital Quirónsalud de Torrevieja no solo como una etapa de lucha, sino también como una experiencia de acompañamiento y empatía. “El trato humano fue tan importante como el tratamiento médico. Me hicieron sentir que no estaba sola, que realmente les importaba mi bienestar.”

Las experiencias de Moira y Carmel reflejan que la verdadera medicina no solo cura una enfermedad, sino que también reconforta el alma. Detrás de cada diagnóstico hay un equipo que acompaña, escucha y transmite esperanza. Porque en cada gesto de cuidado se demuestra que la ciencia salva vidas, pero la humanidad les da sentido.