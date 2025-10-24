Cirugía navegada en implantes cigomáticos, un GPS para lograr una sonrisa incluso para casos muy complejos

La cirugía navegada es una de las grandes revoluciones en odontologíaavanzada y cirugía maxilofacial. Funciona como un auténtico GPS en el quirófano, permitiendo al cirujano seguir en tiempo real un plan diseñado previamente sobre imágenes 3D del paciente.

En el caso de los implantes cigomáticos, “esta innovación cobra especial importancia”, explica el Dr. Rubén Davó, cirujano maxilofacial y director médico de Vithas Davó Instituto Dental. Se trata de una técnica indicada para pacientes que han perdido gran parte del hueso en el maxilar superior y no pueden recibir implantes convencionales. En estos casos, los implantes se fijan en el hueso cigomático (pómulo), una zona anatómicamente compleja.

Más de 20 años de experiencia clínica

El Dr. Rubén Davó ha dedicado más de dos décadas al desarrollo de la técnica del implante cigomático, situándose como uno de los pioneros a nivel internacional con un elevado número de publicaciones científicas sobre el mismo, como él mismo explica, “la incorporación de la cirugía navegada no solo ha incrementado la seguridad y precisión, sino que también está abriendo las puertas a que este tratamiento se expanda a nivel global, ofreciendo soluciones a más pacientes en situaciones complejas”.

La cirugía navegada es una de las grandes revoluciones en odontología avanzada y cirugía maxilofacial. / INFORMACIÓN

Ventajas frente al método tradicional

Esta técnica permite “un control más exacto para el cirujano, un menor riesgo de dañar estructuras sensibles y resulta una cirugía más rápida y menos invasiva para el paciente”, detalla el Dr. Davó.

El paciente “disfruta de una recuperación más cómoda y predecible, la posibilidad de colocar dientes fijos de forma inmediata y unos resultados estéticos y funcionales más seguros”.

Navegadores específicos para implantología zigomatica

Aunque la navegación ya se utiliza desde hace años en disciplinas como la neurocirugía o la traumatología, “nuestro centro ha sido uno de los primeros del mundo en aplicar navegadores diseñados específicamente para la rehabilitación implantológica para la instalación deimplantes zigomaticos”, declara el especialista.

“Esto no solo mejora la precisiónquirúrgica, sino que además permite planificar y diseñar los dientes futuros del paciente y fabricarlos mediante impresión 3D antes de la cirugía, lo que aporta un grado depersonalización y previsibilidad nunca visto en este campo”.