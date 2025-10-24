Claravisión El Campello, especialistas en ortoqueratología nocturna, control de la miopía infantil y lentes esclerales

Una revisión visual completa va mucho más allá de comprobar la vista. Gracias a equipos de última generación, se analiza en profundidad la salud ocular para detectar de forma temprana posibles alteraciones o enfermedades.

Este enfoque integral permite prevenir problemas visuales y ofrecer el tratamiento más adecuado según las necesidades de cada persona.

Control de la miopía infantil

El aumento de la miopía en los niños es una de las grandes preocupaciones visuales actuales. En Claravisión El Campello se utiliza un biómetro de alta precisión, que permite medir el crecimiento del ojo y controlar la evolución de la miopía. Así, se puede frenar su progresión, protegiendo la visión de los más pequeños durante su crecimiento.

Dormir bien… y ver mejor

La ortoqueratología nocturna ofrece la posibilidad de corregir la graduación mientras duermes. Son unas lentes especiales que moldean la córnea durante la noche, de modo que al despertar puedes disfrutar de una visión nítida durante todo el día sin necesidad de gafas ni lentillas. Una opción cómoda, segura y cada vez más solicitada por quienes buscan libertad visual sin compromisos.

Claravisión destaca por su profesionalidad y cercanía. / .

Cuando otras lentes no funcionan, las esclerales sí

Para los casos más complejos de la córnea, Claravisión El Campello ofrece lentes de contacto esclerales, especialmente indicadas para personas con queratocono, irregularidades corneales, ojo seco o síndrome de Sjögren. Estas lentes aportan una excelente calidad visual, confort y precisión, incluso en ojos donde otras lentillas no resultan efectivas.

Escuchar bien también es salud

La salud auditiva es otro de los pilares del centro. Se realizan pruebas completas y adaptación de audífonos con la tecnología más reciente, ajustados a las necesidades y estilo de vida de cada paciente. El resultado: una experiencia auditiva más clara, natural y personalizada.

Con una filosofía basada en la profesionalidad, la cercanía y la confianza, Claravisión El Campello continúa evolucionando para mejorar la calidad de vida de las personas a través de una visión y audición saludables.