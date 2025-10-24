IMED Hospitales, consolidación y expansión hacia nuevos horizontes

Tras un 2024 marcado por importantes aperturas, este 2025 está siendo el año de la madurez de sus nuevos proyectos y del avance firme hacia nuevas regiones, con el foco puesto en la innovación tecnológica, la calidad asistencial y la experiencia del paciente.

IMED Virgen de la Fuensanta: un año de crecimiento en Murcia

A punto de cumplir su primer aniversario, IMED Virgen de la Fuensanta se consolida como uno de los hospitales privados más avanzados de la Región de Murcia. Desde su apertura el 11 de noviembre de 2024, el centro ha mantenido un crecimiento constante en actividad asistencial y en la incorporación de nuevos servicios.

Ubicado en la Avenida Juan Carlos I, el hospital combina tecnología de vanguardia, confort y accesibilidad. Su equipo sigue ampliándose y poniendo en marcha nuevos proyectos, entre los que destaca el crecimiento de la unidad de pediatría, que incorpora diversas subespecialidades con el objetivo de ofrecer una atención integral a niños y adolescentes.

El hospital continúa reforzando su cartera de servicios en áreas como cardiología, traumatología, cirugía general y urgencias 24 horas, apoyándose en un servicio de diagnóstico por imagen equipado con tecnología de última generación.

IMED Colón: consolidación y nuevas unidades en el corazón de Valencia

En Valencia, IMED Colón ha consolidado su posición como hospital de referencia en pleno centro de la ciudad. Tras su apertura en abril de 2024, el centro ha evolucionado hacia un modelo de atención integral, sumando nuevos proyectos que refuerzan la oferta asistencial de IMED en la capital del Turia.

Durante 2025 se han incorporado dos unidades clave: ilahy, unidad de medicina y cirugía estética del grupo, inaugurada en enero, y Balance, unidad de medicina antiaging y bienestar, abierta en junio. Ambas amplían el concepto de salud integral que caracteriza a IMED, combinando medicina avanzada, prevención y bienestar personal.

Tecnología, innovación y nuevas aperturas

La apuesta tecnológica sigue siendo una de las señas de identidad de IMED Hospitales. El grupo continúa liderando en cirugía robótica con el sistema Da Vinci, con el que se realizan procedimientos cada vez más complejos en especialidades como urología, ginecología, cirugía torácica o digestiva. Este avance refuerza la precisión quirúrgica, reduce los tiempos de recuperación y mejora la calidad de vida de los pacientes.

Además, IMED prepara la apertura de un servicio de medicina nuclear en IMED Valencia, que permitirá ampliar las capacidades diagnósticas en el ámbito oncológico y neurológico, y reforzará la posición del grupo como referente tecnológico en la Comunidad Valenciana.

El compromiso con la innovación también se refleja en la expansión de la unidad Balance, que junto a su implantación en IMED Colón ha abierto nuevas sedes en IMED Elche e IMED Levante, impulsando un modelo pionero en longevidad, bienestar y prevención personalizada.

Asimismo, recientemente IMED Elche ha ampliado sus instalaciones con 14 nuevas consultas externas, una actuación que refuerza su capacidad asistencial y permite mejorar la accesibilidad y el confort de los pacientes.

Expansión y liderazgo regional

Con más de dos décadas de trayectoria, IMED Hospitales mantiene su liderazgo en la provincia de Alicante, donde cuenta con centros en Benidorm, Elche, Alicante (próxima apertura en 2026), Alcoy, Torrevieja y Teulada. El grupo sigue avanzando en el desarrollo de su nuevo proyecto en Barcelona y prepara un nuevo centro en la Comunidad Valenciana, que se anunciará próximamente.

Esta expansión, acompañada de una estrategia centrada en la calidad, la innovación y la atención personalizada, consolida a IMED como el principal grupo hospitalario privado del Levante español y uno de los más dinámicos del país.

Mirando al futuro

IMED Hospitales afronta el cierre de 2025 con la misma visión que ha guiado su trayectoria: ofrecer una medicina cercana, avanzada y centrada en las personas. Con una red de hospitales en crecimiento, nuevas unidades especializadas y una apuesta firme por la tecnología, el grupo sigue marcando el camino de la sanidad privada en España, preparando el terreno para una nueva etapa de expansión y liderazgo.