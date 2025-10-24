IVF-Life alcanza tasas de éxito superiores al 90% en tratamientos de fertilidad

Más de 9 de cada 10 mujeres que realizan un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) en IVF-Life logran el embarazo. Las cifras, que superan con creces la media europea, consolidan a esta red de clínicas como uno de los centros de referencia en medicina reproductiva, especialmente en casos complejos o tras varios intentos fallidos en otras clínicas.

En pacientes menores de 35 años, las tasas de éxito alcanzan el 94% en FIV convencional y el 98% cuando se aplica el diagnóstico genético preimplantacional (PGT), una técnica que permite seleccionar los embriones cromosómicamente normales antes de su transferencia. Incluso en mujeres mayores de 40 años, los resultados siguen siendo extraordinariamente altos: 86% en FIV y 93% con PGT.

“Nuestro objetivo es acompañar a las pacientes en cada etapa del proceso con los mejores medios disponibles y con una metodología de precisión que minimiza los márgenes de error”, explica la doctora Llanos Medrano, directora nacional de Laboratorio del grupo IVF-Life. “La combinación de innovación, control exhaustivo y conocimiento científico nos permite ofrecer resultados que marcan la diferencia”, añade.

Tecnología al servicio de la fertilidad

El éxito de IVF-Life se sustenta en una estrategia clara: integrar las últimas herramientas científicas en cada fase del tratamiento reproductivo. En los laboratorios del grupo, los embriones se desarrollan en condiciones controladas al detalle, lo que garantiza su viabilidad y maximiza las posibilidades de implantación.

IVF-Life realiza un control exhaustivo y de calidad en el laboratorio. / INFORMACIÓN

Uno de los pilares de este enfoque es el uso de incubadoras con tecnología time-lapse, un sistema que permite observar el desarrollo embrionario en tiempo real sin necesidad de abrir las incubadoras. De este modo, se mantienen estables las condiciones de temperatura, humedad y concentración de gases, factores esenciales para la correcta evolución de los embriones.

“Gracias a la tecnología time-lapse, podemos seguir minuto a minuto cómo se desarrollan los embriones sin alterar su entorno. Esto nos permite identificar los que presentan un desarrollo óptimo y seleccionar con mayor precisión cuál transferir”, detalla la doctora Medrano. “La observación continua y sin interferencias reduce los riesgos y aumenta las posibilidades de embarazo en cada intento”.

La especialista subraya, además, que la clave no está solo en disponer de equipos punteros, sino en saber interpretarlos correctamente. “La tecnología nos da datos, pero el conocimiento y la experiencia del equipo son los que convierten esos datos en decisiones acertadas. Por eso, en IVF-Life trabajamos con un enfoque multidisciplinar en el que embriólogos, ginecólogos y genetistas colaboran de forma coordinada”, explica.

Un laboratorio de precisión

Otro de los elementos que contribuyen a los excelentes resultados de IVF-Life es el control exhaustivo de calidad en el laboratorio. Cada variable, desde la temperatura ambiente hasta la calidad del aire se monitoriza de forma continua para mantener un entorno perfectamente estable.

“El laboratorio es el corazón de una clínica de fertilidad. Aquí cada detalle cuenta”, apunta Medrano, que asegura que “contamos con un sistema automatizado que registra los parámetros ambientales las 24 horas del día. Cualquier desviación, por mínima que sea, se detecta de inmediato”.

Por otro lado, la introducción del medio de cultivo SAGE 1-Step GM-CSF, desarrollado para mejorar las condiciones fisiológicas del embrión, ha supuesto también un avance decisivo. Este medio, incorporado recientemente en los laboratorios de IVF-Life, incrementa hasta un 10% las tasas de éxito respecto a los medios tradicionales, al aportar factores de crecimiento que favorecen la comunicación entre el embrión y el entorno uterino.

“Este medio de cultivo reproduce mejor las condiciones naturales del cuerpo humano y permite mejorar la implantación y evolución del embarazo. En nuestro laboratorio hemos observado una mejora notable de forma general en nuestros pacientes, pero especialmente en los que ya habían tenido fallos de implantación y abortos de repetición previamente”, apunta la doctora.

El grupo IVF-Life tiene presencia en Alicante, Madrid y Donostia. / INFORMACIÓN

Compromiso con las pacientes

Además de la innovación técnica, el grupo IVF-Life destaca por su enfoquehumano. Muchas de las mujeres que llegan a sus clínicas lo hacen tras un largo camino de tratamientos frustrados. En ese contexto, la personalización y la empatía resultan esenciales.

“Nuestro compromiso no termina con la parte científica. Sabemos que detrás de cada caso hay una historia personal, y por eso adaptamos los tratamientos a las circunstancias y necesidades de cada paciente. La tecnología solo tiene sentido si ayuda a conseguir el objetivo de cada persona que llega a nuestras clínicas”, asegura la doctora Llanos Medrano.

El grupo IVF-Life, con presencia en Alicante, Madrid y Donostia, ha logrado posicionarse como un referente internacional gracias a esta combinación de rigor científico, tecnología de vanguardia y atenciónintegral. Sus laboratorios, dotados de los sistemas más avanzados en cultivo embrionario y diagnóstico genético, permiten abordar incluso los casos más complejos con altas probabilidades de éxito.