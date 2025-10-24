La IX edición de Becas Dr. Rafael Bernabeu conceden 30.000€ a estudiantes sanitarios con dificultades económicas
Fiel a su compromiso de facilitar el acceso al conocimiento y apoyar la igualdad de oportunidades entre los jóvenes estudiantes, la Fundación Rafael Bernabeu, ha celebrado el acto oficial de entrega de Becas Universitarias Dr. Rafael Bernabeu 2025
El 23 de octubre, en el Auditorio del Instituto Bernabeu de Alicante, tuvo lugar el acto de entrega de las becas de la Fundación Rafael Bernabeu que este año celebra su IX edición. Una iniciativa que se convoca anualmente como apoyo a estudiantes universitarios de las ramas de medicina, enfermería, biotecnología, biología y farmacia con prometedores expedientes académicos pero cuya situación económica resulta un freno para iniciar o desarrollar sus estudios sanitarios.
Junto a los becados, estuvieron presentes sus familiares, autoridades universitarias, directivos del Instituto Bernabeu y representantes del ámbito social y cultural que quisieron mostrarles su respaldo acompañándoles en un día tan emotivo.
Un total de 12 estudiantes becados
Esta IX edición, la Fundación otorgó un total de 12 becas de 2.500€ cada una. El Comité de Evaluación que ha recibido candidaturas de toda España, ha analizado con especial atención el expediente académico, la carta de motivación, la dedicación personal y la situación de renta familiar, siendo este el parámetro dirimente cuando ha existido empate en la valoración.
“Las becas representan un compromiso firme con la igualdad de oportunidades y con la excelencia académica. Queremos continuar el legado y compromiso del Dr. Rafael Bernabeu para contribuir a que ningún estudiante brillante se quede atrás por motivos económicos”, ha destacado la directora de la Fundación, Sómnica Bernabeu.
Los becados de esta IX edición son:
“Te ayudamos para que tú puedas ayudar a muchos”
La entrega oficial de estas becas que llevan por nombre el del fundador y filántropo de la Fundación, el Dr. Rafael Bernabeu, son un reconocimiento a los méritos individuales de los alumnos y un respaldo a los estudiantes y sus familias. Pero también son una apuesta institucional por fortalecer el tejido científico y sanitario de nuestro país, resolviendo el obstáculo económico. Las nuevas generaciones que hoy reciben este apoyo podrán tener más fácil el desarrollo de su potencial y vocación sanitaria.
Desde su creación, estas becas han beneficiado a decenas de estudiantes en toda España, consolidándose como una acción social que acompaña el compromiso de la obra social del Instituto Bernabeu con la formación científica y sanitaria de estudiantes con dificultades
Respaldo de autoridades universitarias, sociales y culturales
Entre los asistentes al evento destacaron autoridades universitarias, sociales y culturales, cuya presencia subrayó el valor del compromiso compartido entre la comunidad educativa, la sociedad civil y el tejido científico de la provincia, así como un gesto de respaldo a la obra social de la Fundación Rafael Bernabeu. Su participación simboliza el apoyo conjunto al desarrollo del conocimiento y a la formación de los futuros profesionales de la salud. Queremos agradecer especialmente la asistencia de:
- D. Raúl Ruiz Callado, Vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante
- D. Francisco José Gómez Vitero, Ilustrísimo Sr. Vicepresidente del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante
- Dña. Clara Burgos (Vicepresidenta) y Magui Pérez (Vocal) de la Asociación de la Provincia de Alicante de Cáncer de MAMA (APAAM)
- D. Domingo Luis Orozco Beltrán, Ilustrísimo Sr. Vicerrector de Planificación y Responsabilidad social de la Universidad Miguel Hernández
- D. José Luis Gírela López, Director Máster Medicina Reproductiva Instituto Bernabeu-UA y Profesor del departamento de biotecnología de la Universidad de Alicante
- Dña. María Magdalena García Irles, Ilustrísima Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante
Tras la ceremonia oficial, se ofreció un vino de honor en los jardines de la clínica, lo que permitió generar un espacio distendido de celebración y encuentro entre los asistentes y los jóvenes becados.
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero