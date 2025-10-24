Ser madre con baja reserva ovárica en Instituto Bernabeu: investigación y tecnología al servicio de la fertilidad

Recibir un diagnóstico de baja reserva ovárica suele suponer un golpe emocional difícil de asimilar. Significa que los ovarios tienen una capacidad reducida para producir óvulos y por tanto, las posibilidades de lograr un embarazo disminuyen. Esta situación afecta a un número creciente de mujeres, muchas de ellas jóvenes, y plantea uno de los mayores desafíos en medicina reproductiva.

En estos casos, la experiencia y la innovación médica marcan la diferencia. La Unidad de Baja Reserva Ovárica de Instituto Bernabeu es un referente internacional que combina el conocimiento clínico con la investigación más avanzada, ofreciendo tratamientos altamente personalizados y efectivos incluso en casos complejos.

Una unidad de tratamiento específica para baja reserva ovárica pionera en Europa

La baja reserva ovárica no tiene una única causa. La edad es un factor clave, pero también influyen componentes genéticos, alteraciones autoinmunes, tratamientos médicos previos o incluso causas de origen desconocido. Cada paciente es diferente, y por ello, Instituto Bernabeu hace más de 14 años diseñó una unidad específica para abordar el diagnóstico y ofrecer soluciones desde un enfoque integral y multidisciplinar.

La Unidad está formada por especialistas en ginecología, endocrinología reproductiva, genética, embriología, biología molecular, andrología y apoyo psicológico, que trabajan de manera coordinada para diseñar estrategias individualizadas.

Investigación aplicada a la FIV: el valor diferencial de Instituto Bernabeu

Si algo distingue a Instituto Bernabeu es su firme apuesta por la investigación traslacional: transformar los hallazgos científicos en soluciones clínicas reales.

Durante más de dos décadas, ha desarrollado una intensa labor de I+D+i que ha permitido identificar biomarcadores genéticos asociados a la respuesta ovárica y crear herramientas diagnósticas exclusivas.

Entre ellas destacan el test IBgenFIV, que analiza variantes genéticas relacionadas con la sensibilidad a la estimulación ovárica, lo que permite ajustar el tratamiento hormonal, elegir el protocolo más adecuado y mejorar las probabilidades de éxito desde el inicio. “Diseñamos una estrategia de medicina de precisión, que ahorra tiempo, reduce la incertidumbre y aumenta la eficacia del tratamiento de Fecundación In Vitro”, señala la doctora Ana Fuentes, directora de la Unidad de Baja Reserva del Centro alicantino.

Protocolos personalizados y tratamientos innovadores

El abordaje terapéutico en casos de baja reserva requiere una adaptación constante. En Instituto Bernabeu se emplean protocolos de estimulación individualizados, diseñados a partir del perfil hormonal, genético y clínico de cada paciente.

Entre las estrategias utilizadas se encuentran la estimulación suave o de baja dosis, las dobles estimulaciones en un mismo ciclo (DuoStim o Doble FIV) y los tratamientos adyuvantes con determinados andrógenos, letrozol, tratamientoshormonales o factores de crecimiento plaquetarios (PRP), siempre sustentados en la evidencia científica.

Este nivel de personalización en medicina reproductiva ha permitido que mujeres con un pronóstico complejo logren, en muchos casos embarazo con sus propios óvulos sin necesidad de recurrir a tratamientos con óvulos donados -ovodonación-. Soluciones terapéuticas que han convertido a la Unidad específica de tratamiento de Instituto Bernabeu en todo un referente internacional al que han recurrido pacientes de 164 países.

Compromiso con la ciencia y con sus pacientes

El Instituto Bernabeu colabora con universidades y centros de investigación de referencia en Europa, participa activamente en congresos y lidera publicaciones científicas internacionales. Este compromiso con la ciencia se traduce en avances constantes que revierten directamente en la atención a sus pacientes.

La innovacióntecnológica, la formación continua de sus especialistas y el esfuerzo de un equipo volcado en que cada avance científico tenga una aplicación clínica directa que mejore el pronóstico de sus pacientes.

Invitación al coloquio Médico-Paciente

Con el objetivo de acercar estos conocimientos a pacientes con diagnóstico de Baja Reserva Ovárica, Instituto Bernabeu organiza un coloquio médico-paciente gratuito dedicado a trasladar los avances terapéuticos de su unidad específica. Tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre a las 11:45 horas, en sus sedes de Alicante, Madrid, Mallorca, Albacete, Cartagena y Venecia (Italia).

Será un encuentro abierto a todas aquellas personas -sean pacientes o no de la clínica-, que deseen informarse y conocer de cerca los últimos avances de su unidad de tratamiento para la Baja Reserva Ovárica y resolver dudas directamente con especialistas de referencia en un entorno distendido abierto al coloquio.

La asistencia es gratuita, previa confirmación por limitación del aforo.