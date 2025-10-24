Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión

Su compromiso con la excelencia se refleja en cada detalle: desde la atención personalizada hasta la utilización de tecnologías avanzadas que le permite a Ortopedia Tram-Hospital ofrecer soluciones precisas, cómodas y adaptadas a cada necesidad.

«Somos la única ortopedia en Alicante certificada por los fabricantes líderes mundiales, Össur y Ottobock, lo que garantiza la máxima calidad en todos nuestros productos y servicios», destaca su directora, Cecilia Soriano Clemor. En su centro trabajan con las últimas tecnologías de digitalización, diseño por ordenador y fabricación e impresión 3D, lo que les permite obtener resultados de alta precisión y reducir los tiempos de entrega. Esta combinación de innovación y profesionalidad les convierte en un referente en el sector ortoprotésico de la provincia.

Cecilia Soriano, directora de la ortopedia. / .

Además, a través de su centro de formación TRAM ACADEMY desarrollan planes formativos y colaboran con diferentes centros educativos y universidades, ofreciendo a sus estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en sus instalaciones. «Apostamos así por el conocimiento, la innovación y la formación continua como pilares fundamentales para el progreso de la ortopedia moderna», asegura Soriano.

«Nuestra misión es clara: contribuir al bienestar, la autonomía y la calidad de vida de nuestros pacientes mediante un trabajo profesional, humano y comprometido. Cada persona que confía en nosotros recibe un acompañamiento integral, orientado a mejorar su movilidad, confort y recuperación física y emocional» concluye la directora de Ortopedia Tram-Hospital.