Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión

En Ortopedia Tram-Hospital cuentan con un equipo de técnicos titulados en ortoprotésica y terapia ocupacional que combina capacidad, experiencia y un trato cercano para ofrecer siempre el mejor servicio a cada paciente

Ortopedia Tram-Hospital ofrecer soluciones precisas, cómodas y adaptadas a cada necesidad.

Ortopedia Tram-Hospital ofrecer soluciones precisas, cómodas y adaptadas a cada necesidad.

Mar Vives

Mar Vives

Su compromiso con la excelencia se refleja en cada detalle: desde la atención personalizada hasta la utilización de tecnologías avanzadas que le permite a Ortopedia Tram-Hospital ofrecer soluciones precisas, cómodas y adaptadas a cada necesidad.

«Somos la única ortopedia en Alicante certificada por los fabricantes líderes mundiales, Össur y Ottobock, lo que garantiza la máxima calidad en todos nuestros productos y servicios», destaca su directora, Cecilia Soriano Clemor. En su centro trabajan con las últimas tecnologías de digitalización, diseño por ordenador y fabricación e impresión 3D, lo que les permite obtener resultados de alta precisión y reducir los tiempos de entrega. Esta combinación de innovación y profesionalidad les convierte en un referente en el sector ortoprotésico de la provincia.

Cecilia Soriano, directora de la ortopedia.

Cecilia Soriano, directora de la ortopedia. / .

Además, a través de su centro de formación TRAM ACADEMY desarrollan planes formativos y colaboran con diferentes centros educativos y universidades, ofreciendo a sus estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en sus instalaciones. «Apostamos así por el conocimiento, la innovación y la formación continua como pilares fundamentales para el progreso de la ortopedia moderna», asegura Soriano.

«Nuestra misión es clara: contribuir al bienestar, la autonomía y la calidad de vida de nuestros pacientes mediante un trabajo profesional, humano y comprometido. Cada persona que confía en nosotros recibe un acompañamiento integral, orientado a mejorar su movilidad, confort y recuperación física y emocional» concluye la directora de Ortopedia Tram-Hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  2. El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
  3. La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
  4. Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
  5. La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
  6. Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
  7. Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades
  8. Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero

La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros

La Bonoloto deja en Alcoy un premio de más de 780.000 euros

Graciela Iturbide dice que la fotografía no es la verdad, sino "la interpretación de la realidad"

Graciela Iturbide dice que la fotografía no es la verdad, sino "la interpretación de la realidad"

Hozono Global: sostenibilidad, innovación y colaboración público-privada para transformar el territorio

Hozono Global: sostenibilidad, innovación y colaboración público-privada para transformar el territorio

Cirugía navegada en implantes cigomáticos, un GPS para lograr una sonrisa incluso para casos muy complejos

Cirugía navegada en implantes cigomáticos, un GPS para lograr una sonrisa incluso para casos muy complejos

Tambre Alicante: Más de 47 años de experiencia y un nuevo concepto en medicina reproductiva avanzada

Tambre Alicante: Más de 47 años de experiencia y un nuevo concepto en medicina reproductiva avanzada

IVF-Life alcanza tasas de éxito superiores al 90% en tratamientos de fertilidad

IVF-Life alcanza tasas de éxito superiores al 90% en tratamientos de fertilidad

Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión

Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión

«Es urgente preparar a la próxima generación para usar IA de forma correcta»

«Es urgente preparar a la próxima generación para usar IA de forma correcta»
Tracking Pixel Contents