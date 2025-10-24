Ortopedia Tram-Hospital, expertos en prótesis de piernas y medias de comprensión
En Ortopedia Tram-Hospital cuentan con un equipo de técnicos titulados en ortoprotésica y terapia ocupacional que combina capacidad, experiencia y un trato cercano para ofrecer siempre el mejor servicio a cada paciente
Su compromiso con la excelencia se refleja en cada detalle: desde la atención personalizada hasta la utilización de tecnologías avanzadas que le permite a Ortopedia Tram-Hospital ofrecer soluciones precisas, cómodas y adaptadas a cada necesidad.
«Somos la única ortopedia en Alicante certificada por los fabricantes líderes mundiales, Össur y Ottobock, lo que garantiza la máxima calidad en todos nuestros productos y servicios», destaca su directora, Cecilia Soriano Clemor. En su centro trabajan con las últimas tecnologías de digitalización, diseño por ordenador y fabricación e impresión 3D, lo que les permite obtener resultados de alta precisión y reducir los tiempos de entrega. Esta combinación de innovación y profesionalidad les convierte en un referente en el sector ortoprotésico de la provincia.
Además, a través de su centro de formación TRAM ACADEMY desarrollan planes formativos y colaboran con diferentes centros educativos y universidades, ofreciendo a sus estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en sus instalaciones. «Apostamos así por el conocimiento, la innovación y la formación continua como pilares fundamentales para el progreso de la ortopedia moderna», asegura Soriano.
«Nuestra misión es clara: contribuir al bienestar, la autonomía y la calidad de vida de nuestros pacientes mediante un trabajo profesional, humano y comprometido. Cada persona que confía en nosotros recibe un acompañamiento integral, orientado a mejorar su movilidad, confort y recuperación física y emocional» concluye la directora de Ortopedia Tram-Hospital.
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento de Elche pone a un jardín el nombre del empresario y emprendedor Rafael Bernabéu
- La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
- Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
- La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
- Más de 2.500 firmas contra la construcción de un apartahotel a metros del parapente en Santa Pola
- Fernando Torres: 'El Hércules ha sido mejor en los momentos donde ha tenido las oportunidades
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero