Quirónsalud Torrevieja celebra 25 años de innovación, compromiso y humanidad

Veinticinco años dan para mucho. Para construir una historia, para transformar la medicina, para generar vínculos que van más allá de lo profesional. Son más de dos décadas cuidando, acompañando y avanzando. Veinticinco años en los que miles de personas han confiado en un hospital que ha hecho de la innovación su motor y de la cercanía su identidad.

En ese tiempo, Quirónsalud Torrevieja no solo ha sido escenario de grandes hitos médicos, sino también de miles de pequeños gestos que han dejado huella: un diagnóstico a tiempo, una palabra de aliento, una sonrisa tras el alta. Cada uno de esos momentos forma parte del legado que el hospital celebró en su 25º aniversario el pasado jueves.

El escenario elegido para la gala conmemorativa fue el Auditorio Internacional de Torrevieja, un acto cargado de emoción que reunió a más de 500 personas entre profesionales, pacientes, familiares, representantes institucionales y miembros del tejido empresarial y social de la ciudad, para homenajear una trayectoria marcada por la excelencia, la humanidad y el compromiso.

La cita, conducida por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, se convirtió en un reencuentro entre quienes han sido parte del camino desde los inicios y quienes hoy impulsan el hospital hacia el futuro. El ambiente del evento fue el reflejo de un equipo que ha trascendido lo sanitario para convertirse en una verdadera familia.

El Hospital Quirónsalud Torrevieja Torrevieja celebra su 25 aniversario / Áxel Álvarez

Una gala para la historia

El acto fue inaugurado por Francisco Ponce, director territorial de Sanidad de la provincia de Alicante, quien subrayó la contribución de Quirónsalud Torrevieja al desarrollo sanitario de la zona y defendió el valor de la colaboración entre lo público y lo privado: «Quirónsalud ha demostrado en estos 25 años su capacidad para innovar y mejorar la vida de miles de personas de Torrevieja y de toda la comarca. Por eso, desde la Conselleria consideramos que la cooperación público-privada es fundamental: la sociedad nos necesita a ambos y necesita que avancemos juntos».

El evento sirvió para recorrer la evolución del hospital desde sus inicios como Hospital San Jaime, a comienzos de los años 2000, hasta su consolidación actual como centro de referencia nacional e internacional dentro del grupo Quirónsalud.

Durante la gala, se puso en valor la combinación de ciencia y humanidad que ha definido al hospital desde su fundación: desde la creación de la Plataforma Oncológica, pionera en la atención integral del cáncer, hasta la incorporación de quirófanos inteligentes y tecnologías de inteligencia artificial aplicadas al diagnóstico y la gestión hospitalaria.

Mientras que las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y de la Escuela de Baile Paya’s, con la cantante Lucía de España al frente, aportaron la energía y el punto festivo a una noche profundamente emotiva.

l director-gerente territorial de Quirónsalud Levante y Canarias, Francisco Fiestras, protagonizó uno de los momentos más humanos de la gala. / INFORMACIÓN

Referente en innovación y calidad asistencial

A lo largo de estos 25 años,Quirónsalud Torrevieja ha consolidado su posición como referente en medicina avanzada, con una trayectoria marcada por la innovación, la excelencia clínica y la atención personalizada.

Desde la introducción de técnicas pioneras como la cirugía robótica de páncreas con el sistema Da Vinci —el primero en la Comunidad Valenciana— hasta la implementación de tratamientos como la radioterapia intraoperatoria con Mobetrón, la braquiterapia y bronquiterapia avanzadas, el hospital ha sabido combinar tecnología y precisión con cercanía y humanidad.

La creación de la Unidad de Consejo Genético, pionera en la Comunidad Valenciana, junto con la apuesta por la inmunoterapia y los tratamientos personalizados, refuerza su enfoque integral en oncología. A esto se suma la apertura de la Unidad Integral Asistencial de Neurociencias, la más avanzada de la sanidad privada en la zona, y el impulso a la transformación digital a través del Portal del Paciente y la puesta en marcha del quirófano inteligente.

Y uno de los avances más recientes es la implantación del sistema Scribe, una herramienta de inteligencia artificial que permite al profesional sanitario generar la historia clínica de forma automatizada y conversacional, mientras mantiene una comunicación directa y sin interrupciones con el paciente.

Todo este trabajo ha sido reconocido con acreditaciones y premios de prestigio, como la Joint Commission International, el Sello Quality Healthcare o el Premio Top 20, que avalan tanto la excelencia clínica como la calidad en la gestión hospitalaria.

Un año repleto de actividades El 25 aniversario de Quirónsalud Torrevieja ha culminado un año lleno de iniciativas que han fortalecido su vínculo con la sociedad. Desde la inauguración de la Campana de los Sueños en el Día Mundial contra el Cáncer hasta la carrera solidaria 5K Pasos que Cuentan en favor de AFECÁNCER, el hospital ha combinado ciencia, arte y solidaridad. Actividades como el mural «Nuestra historia, tu salud», la exposición fotográfica «ALTAS» y varias jornadas científicas en distintas especialidades han reflejado su compromiso con la innovación y la humanización de la medicina. Como cierre de esta conmemoración, el 7 de noviembre se lanzará la serie de pódcast «Historias Clínicas» y el 28 de noviembre se celebrará la I Jornada de Neurociencias.

El escenario llenó de profesionales que han escrito la historia de Quirónsalud Torrevieja, protagonistas de un merecido reconocimiento. / AXEL ALVAREZ

Homenaje a quienes cuidan

El bloque central del evento estuvo dedicado a rendir homenaje a quienes han construido el hospital con su entrega y vocación.

El escenario se fue llenando de profesionales que forman parte de la historia del hospital: trabajadores que estuvieron desde sus inicios, empleados ya jubilados y personas que han dejado una huella imborrable en estos 25 años.

También se entregaron distinciones a pacientes y asociaciones colaboradoras, como AFECÁNCER, recogido por su presidenta Victoria Meneses, y AFA Torrevieja, representada por Lidia Navarro, por su labor de acompañamiento y apoyo a familias.

Además, se agradeció la implicación de la Iglesia Noruega, representada por Marianne Offernes, y la Iglesia Sueca Costa Blanca, por Elisabeth Johansson, en el acompañamiento de pacientes internacionales.

El acto dedicó, asimismo, un espacio de reconocimiento a los pacientes, auténtica historia viva del hospital, con testimonios que reflejaron la importancia de la confianza, la humanidad y la innovación en su proceso de recuperación.

Y por fin llegó uno de los momentos más especiales de la noche: el homenaje al doctor Antonio Brugarolas, jefe del Servicio de Oncología Médica, referente en el tratamiento del cáncer y figura clave de la Plataforma de Oncología. Todo el auditorio se levantó para dedicarle una larga ovación.

Con la voz cargada de sentimiento, relató: «Hace 25 años soñamos con crear un espacio donde la medicina privada uniera la excelencia científica con una atención profundamente humana. Hoy, al mirar atrás, puedo decir que ese sueño se ha hecho realidad. Hemos avanzado en tratamientos, diagnósticos y terapias personalizadas, pero lo que realmente nos distingue no son los logros tecnológicos, sino la manera en que acompañamos a las personas en uno de los momentos más difíciles de su vida. Porque el mayor progreso ocurre cuando la ciencia y los valores humanos caminan juntos».

El bloque central del evento estuvo dedicado a rendir homenaje a quienes han construido el hospital con su entrega y vocación. / AXEL ALVAREZ

El valor de las personas

El director-gerente territorial de Quirónsalud Levante y Canarias, Francisco Fiestras, protagonizó uno de los momentos más humanos de la gala. Durante su intervención, subrayó: «El verdadero valor del Hospital Quirónsalud Torrevieja está en sus personas. Cada profesional, cada paciente y cada historia han construido lo que hoy somos: un referente sanitario, pero, sobre todo, una gran familia».

Fiestras conmovió al público al leer una carta de agradecimiento escrita por la esposa de un paciente recientemente fallecido: «Gracias a todo el equipo de este hospital por el trato humano y por permitir que José viviera ese tiempo con ánimo y ganas de luchar».

A continuación, recordó que en estos 25 años el hospital ha atendido a más de medio millón de pacientes, realizado ocho millones de consultas externas y más de un millón de urgencias, destacando que «detrás de cada cifra hay muchos profesionales comprometidos y un paciente que confía».

En el evento se realizó un homenaje al doctor Antonio Brugarolas, jefe del Servicio de Oncología Médica. / INFORMACIÓN

Para finalizar, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, cerró el acto institucional destacando que «hace 25 años, Torrevieja no tenía un referente sanitario. Nuestra urgencia era subirnos a un coche e ir al hospital más cercano. Vosotros disteis estabilidad y, sobre todo, atención vital a nuestros vecinos. Hoy, cuando miramos hacia esa zona donde se alza vuestro centro, vemos un faro que simboliza el cuidado, la confianza y el crecimiento de toda una ciudad».

Entre aplausos, sentimientos compartidos y alguna lágrima, quedó patente que cada avance, tratamiento y alta médica son el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo entregado, que entiende la salud como la forma más auténtica de acompañar a las personas.