Tambre Alicante: Más de 47 años de experiencia y un nuevo concepto en medicina reproductiva avanzada

En 1978, en un hospital de Inglaterra, nacía Louise Joy Brown, la primera bebé del mundo concebida mediante fecundación in vitro (FIV). Aquel nacimiento marcó el inicio de una revolución médica, científica y emocional que cambiaría para siempre la historia de la fertilidad.

Ese mismo año, en Madrid nacía también Clínica Tambre, una institución pionera en reproducción asistida en España.

Cuarenta y siete años después, esas dos trayectorias se cruzaron de nuevo en el Puerto de Alicante. Louise Brown se convirtió en la madrina de honor de la inauguración del nuevo centro Tambre, rodeada de un equipo que lleva décadas ayudando a cientos de familias a alcanzar su sueño de tener un bebé.

Inge Kormelink es CEO del grupo desde el año 2018. / INFORMACIÓN

Desde 1978 ayudando a crear vida con ciencia y humanidad

Grupo Tambre ha acompañado a miles de mujeres y parejas en uno de los viajes más intensos y emocionantes de su vida. Con más de 25.000 bebés nacidos, se ha convertido en sinónimo de experiencia, innovación y confianza.

Lo que comenzó con un pequeño consultorio en Madrid se ha transformado en un referente internacional que hoy combina la tecnología más avanzada, el mejor equipo de profesionales, así como los mejores protocolos y, sobre todo, un modelo de atención y acompañamiento profundamente humano, sello distintivo de la marca.

Bajo la dirección de Inge Kormelink, CEO del grupo desde el año 2018, Tambre ha vivido una auténtica transformación basada en tres pilares: modernización, internacionalización y humanización. Su visión, nacida de su propia experiencia como paciente, ha convertido a Tambre en un centro premium de segunda opinión, especializado en casos complejos y de fracaso repetido.

«Sé lo que se siente cuando parece que todo se derrumba», explica Kormelink. «Por eso cada tratamiento en Tambre está diseñado no solo con ciencia, sino con alma».

Alicante: el nuevo horizonte de la fertilidad en España

El 18 de septiembre, Alicante fue testigo de un nuevo capítulo en esta historia. En el complejo Panoramis Life & Business, frente al mar, se inauguró Tambre Alicante, un espacio de 2.000 m² que redefine el concepto de clínica de fertilidad. Su arquitectura orgánica y luminosa rompe con la frialdad para ofrecer un entorno donde la serenidad y la esperanza forman parte del tratamiento.

Un equipo médico de ginecólogos especializados en Medicina Reproductiva Avanzada, junto con embriólogos, urólogos, psicólogos y personal de enfermería especializada en fertilidad, trabaja de manera coordinada para ofrecer una atención integral y personalizada. La clínica cuenta con tres laboratorios —de embriología, andrología y criobiología—, equipados con la última tecnología para garantizar los más altos estándares de calidad y seguridad.

Se aplican todas las técnicas y procesos disponibles, desde la fecundación in vitro con ICSI, hasta el test genético preimplantacional (PGT), la vitrificación de ovocitos y la selección espermática más avanzada, entre otras.

Tambre es además pionera en la aplicación de la inteligencia artificial, primero con CHLOE, una herramienta que ayuda a seleccionar el embrión con mayor potencial de implantación, y más recientemente con Matris, el primer sistema en España capaz de analizar la receptividad del endometrio antes de la transferencia.

. En el complejo Panoramis Life & Business, frente al mar, se inauguró Tambre Alicante, un espacio de 2.000 m² que redefine el concepto de clínica de fertilidad. / INFORMACIÓN

Donde la ciencia se habla en muchos idiomas

El espíritu internacional de Tambre se refleja en sus cifras: el 70 % de los pacientes procede de más de 100 nacionalidades. En Tambre, los equipos atienden en español, inglés, francés, alemán, italiano y neerlandés, garantizando que cada paciente se sienta comprendido desde el principio.

Además, la clínica cuenta con unidades especializadas en baja reserva ovárica, fallo de implantación, abortos recurrentes, endometriosis, inmunología reproductiva (con la primera unidad creada en España), así como la Unidad de Psicología.

Liderazgo femenino y un legado que continúa

En Tambre, el 90 % del equipo son mujeres que aportan una mirada única: combinan ciencia y empatía para transformar la experiencia de quienes sueñan con tener un hijo.

En 2024, el grupo fue reconocido con el Premio a la Formación y Creación de Empleo Pyme del Año de Madrid, otorgado por la Cámara de Comercio y el Banco Santander, un reflejo de su apuesta por el talento y la innovación.

Hoy, con su llegada a Alicante, Tambre reafirma su compromiso de unir ciencia y esperanza para seguir cumpliendo sueños.

Porque desde 1978, y con cada nuevo nacimiento, la historia de Louise Brown y Tambre sigue escribiéndose. Una historia donde la tecnología da vida, pero la humanidad la hace posible.