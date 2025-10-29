Se inaugura la XIV Edición del Máster en Medicina Reproductiva Instituto Bernabeu y Universidad de Alicante

El Instituto Bernabeu y la Universidad de Alicante inauguraron ayer la XIV edición del Máster en Medicina Reproductiva, un programa de posgrado consolidado como referente internacional en la formación de médicos y biólogos en las técnicas más avanzadas de reproducción asistida.

El acto académico se celebró en el Auditorio del Instituto Bernabeu de Alicante y contó con la presencia de representantes de ambas instituciones, el equipo docente y los nuevos alumnos seleccionados entre las 96 solicitudes recibidas, así como los alumnos de la pasada edición que celebraron su fin de máster.

La doctora Andrea Bernabeu, directora médica del Instituto, dio la bienvenida al nuevo grupo de estudiantes y clausuró la edición anterior, destacando la evolución y solidez del programa impulsado hace más de una década por el doctor Rafael Bernabeu y el profesor Joaquín de Juan. “Iniciamos esta nueva edición con la misma ilusión y compromiso que nos caracteriza. Vivimos en un mundo que avanza a gran velocidad, y la salud reproductiva ocupa un papel esencial en el bienestar de las personas”, señaló la doctora Bernabeu, quien animó a los estudiantes a “aprender, reflexionar y comprender el entorno en el que trabajarán”.

Nuevos retos, contenidos actualizados y actividad práctica

El profesor José Luis Girela, codirector del máster, subrayó el dinamismo de la medicina reproductiva y la constante actualización del programa: “La medicina reproductiva es un campo muy dinámico y en continua evolución, por lo que desde el máster tratamos siempre de transmitir a los alumnos los últimos avances científicos en este ámbito. El hecho de que Instituto Bernabeu esté a la vanguardia de estas novedades hace que sea fácil su incorporación a los contenidos del máster. Como novedad, podemos señalar una nueva asignatura que se imparte por segundo año, denominada “Terapias avanzadas y Nuevas Tecnologías en Medicina Reproductiva”, donde se incluyen todos estos avances.”

Por su parte, el doctor Jorge Ten, también codirector del máster, destacó la incorporación de nuevos recursos humanos y tecnológicos: “Además de la nueva asignatura, vamos a contar con la incorporación como profesora de nuestra compañera jurista Sara Dalla Costa, de Instituto Bernabeu Venecia, que impartirá una clase sobre aspectos éticos en medicina reproductiva. La llegada de un nuevo equipo láser de última generación al laboratorio de FIV también será un plus añadido a la parte práctica en biopsia embrionaria”. “El reto fundamental es transmitir nuestro conocimiento de manera transparente, incorporando las últimas novedades técnicas y protocolos médicos y de laboratorio.”

El Dr. Ten recordó además que la parte práctica es uno de los pilares del máster y una de las razones de su alta demanda: “Contamos con 400 horas prácticas, siempre tutorizadas por profesores experimentados, y que abarcan áreas a las que solo unos pocos centros a nivel internacional pueden acceder: quirófano y consulta médica; bancos, andrología y embriología; genética y biología molecular. A ello se suma la incorporación de las últimas técnicas disponibles en medicina reproductiva.”

La parte práctica es uno de los pilares del máster y una de las razones de su alta demanda. / INFORMACIÓN

Internacionalización y excelencia docente

Durante estos catorce años de trayectoria, el máster ha experimentado una evolución constante que lo ha posicionado como un referente académico a nivel internacional.

El profesor José Luis Girela destacó especialmente su proyección internacional. “En estos momentos, entre un 30 % y un 50 % del alumnado es extranjero, algo que no ocurría en las primeras ediciones. Este es un indicador del impacto y la imagen que tiene el máster fuera de nuestras fronteras, siendo lo suficientemente atractivo como para que alumnos de otros países nos elijan para continuar su formación.”

El Dr. Jorge Ten añadió que la clave del éxito ha sido mantener el programa a la vanguardia científica y pedagógica. “A lo largo de estos 14 años hemos ido incorporando todas las técnicas y novedades que han surgido. Además, hemos diseñado un temario que permite a los alumnos tener una comprensión profunda y holística de lo que es la medicina reproductiva, desde todos los ángulos y facetas.”

Ambos profesores coincidieron en destacar la excelencia y compromiso del equipo docente, integrado por profesionales del Instituto Bernabeu, la Universidad de Alicante y expertos invitados de otras instituciones. “Contamos con un equipo docente de primer nivel, no solo por los profesionales del Instituto, que son referentes en sus respectivos ámbitos, sino también por especialistas externos que comparten su experiencia y contribuyen a la formación de nuestros alumnos”, señaló Girela.

“Son profesionales con pasión y entusiasmo por transmitir conocimientos y formar a nuevos especialistas”, añadió Ten.

Beca Dr. Rafael Bernabeu: compromiso con la igualdad de oportunidades

El máster mantiene su compromiso con la igualdad de oportunidades a través de la Beca Dr. Rafael Bernabeu, creada el pasado curso en honor al fundador del programa docente. Esta ayuda se financia con recursos propios del máster y tiene como objetivo facilitar el acceso a estudiantes con limitaciones económicas. “La beca consiste en una ayuda equivalente a la mitad de las tasas de matrícula y se concede atendiendo al expediente académico y al lugar de residencia de los solicitantes, priorizando a aquellos que deben desplazarse desde otras provincias o países”, explicó el profesor Girela.

Encuentro de experiencias

Tras la inauguración, los asistentes disfrutaron de un vino de honor en los jardines de la clínica, en un ambiente distendido que sirvió para dar la bienvenida a la nueva promoción y compartir experiencias con los alumnos de la pasada edición.

Con este nuevo curso, el Máster en Medicina Reproductiva del Instituto Bernabeu y la Universidad de Alicante refuerza su vocación formativa, su espíritu internacional y su compromiso con la excelencia y la equidad, consolidándolo como un referente en la docencia y la investigación en medicina reproductiva.