Sexsomnia: el extraño trastorno que hace que algunas personas tengan sexo mientras duermen

Dormir y mantener relaciones sexuales parecen actividades opuestas. Sin embargo, existe un fenómeno poco conocido que las entrelaza de forma inquietante: la sexsomnia. También llamada "trastorno del sueño sexual", esta condición lleva a algunas personas a realizar conductas sexuales mientras duermen, sin recordar nada al despertar.

¿Qué es la sexsomnia?

La sexsomnia es un tipo de parasomnia, es decir, un comportamiento anómalo que ocurre durante el sueño. Se asemeja al sonambulismo, pero en lugar de caminar o hablar, la persona puede masturbarse, emitir gemidos, intentar mantener relaciones sexuales o incluso hablar de manera erótica, todo sin estar consciente.

Este trastorno fue descrito clínicamente por primera vez a finales de los años 90 y hoy se reconoce dentro de los manuales médicos de sueño. Aunque sigue siendo poco frecuente, cada vez se diagnostican más casos gracias a la mayor conciencia sobre los trastornos del sueño.

¿Cuáles son los síntomas?

Los episodios suelen producirse durante la fase de sueño profundo (no REM), y las personas afectadas no tienen ningún recuerdo de lo ocurrido. Entre los signos más comunes se incluyen:

Movimientos sexuales involuntarios durante el sueño.

Masturbación inconsciente.

Conductas de acercamiento físico hacia la pareja.

Emisión de sonidos o frases de contenido sexual.

Despertar con signos de excitación sin recordar por qué.

A menudo, la alarma la da la pareja o los compañeros de habitación, ya que el afectado no percibe que algo ocurre.

¿Por qué sucede?

No existe una única causa, pero los expertos coinciden en que la sexsomnia está relacionada con alteraciones en los ciclos del sueño y factores que interrumpen el descanso profundo. Entre los desencadenantes más frecuentes se encuentran:

Estrés o ansiedad.

Falta de sueño o privación del descanso.

Consumo de alcohol, drogas o ciertos medicamentos.

Apnea del sueño u otros trastornos del sueño coexistentes.

Predisposición genética o antecedentes familiares de parasomnias.

En algunos casos, la sexsomnia aparece en personas con historial de sonambulismo o terrores nocturnos.

¿Es peligrosa?

En la mayoría de los casos, los episodios son leves y se limitan a conductas sexuales sin consecuencias. Sin embargo, pueden provocar vergüenza, problemas de pareja o conflictos legales, especialmente si la persona entra en contacto con alguien sin su consentimiento consciente.

Por ello, los especialistas subrayan que la sexsomnia no debe minimizarse ni tratarse como una curiosidad, sino como una alteración médica real que requiere evaluación profesional.

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico suele realizarlo un médico del sueño o un neurólogo, mediante entrevistas, análisis del historial clínico y, en ocasiones, una polisomnografía (un estudio nocturno que registra la actividad cerebral, los movimientos y la respiración durante el sueño).

A veces, grabar los episodios o llevar un diario del sueño ayuda a identificar patrones y posibles desencadenantes.

Tratamiento y prevención

El tratamiento depende de la causa subyacente. En general, los médicos recomiendan:

Mejorar la higiene del sueño: mantener horarios regulares, dormir lo suficiente y evitar pantallas o comidas copiosas antes de acostarse.

Reducir el estrés: practicar técnicas de relajación o terapia cognitivo-conductual.

Evitar alcohol y sustancias estimulantes.

Tratar trastornos asociados, como la apnea del sueño.

En algunos casos, se prescriben medicamentos ansiolíticos o antiepilépticos para reducir la frecuencia de los episodios.

También se aconseja dormir separado temporalmente si los episodios son frecuentes o representan un riesgo para la pareja.

Más allá del tabú

Aunque el tema pueda parecer curioso o incluso cómico, la sexsomnia plantea desafíos emocionales y éticos complejos. Muchos pacientes se sienten confundidos o avergonzados, y no saben cómo explicarlo. Por eso, los expertos insisten en que hablar del tema con naturalidad es clave para detectarlo y tratarlo a tiempo.

En definitiva, la sexsomnia recuerda que el sueño sigue siendo un territorio misterioso donde la mente y el cuerpo pueden desconectarse… o, en este caso, actuar sin permiso de la conciencia.