Los hospitales Quirónsalud Alicante y Quirónsalud Valencia se suman un año más a la XI Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas

Los hospitales Quirónsalud Alicante y Quirónsalud Valencia refuerzan su compromiso con la investigación y la prevención del cáncer participando, un año más, como Healthcare Partners en la XI Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, un evento solidario impulsado por la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC), la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG).

En el comité organizador de la iniciativa figura el doctor Enrique de Madaria, especialista del Servicio de Digestivo de los hospitales Quirónsalud Alicante y Torrevieja, uno de los mayores expertos nacionales en esta enfermedad.

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos y de más difícil detección. Se calcula que solo el 20 % de los pacientes pueden ser operados y que de cada 100 hombres que lo padecen apenas siete sobreviven más de cinco años, una cifra que se eleva ligeramente hasta diez en el caso de las mujeres.

En España, esta enfermedad provoca más de 8.000 muertes anuales, situándose como el cuarto tipo de cáncer con mayor mortalidad. Su diagnóstico precoz sigue siendo un reto, ya que apenas produce síntomas en sus fases iniciales y tiende a diagnosticarse cuando ya no es posible la cirugía, único tratamiento potencialmente curativo. Desde su primera edición, la Carrera de las Ciudades ha logrado recaudar más de 1,2 millones de euros, destinados íntegramente a becas científicas para promover la investigación y mejorar las perspectivas de los pacientes.

Carrera de la Ciudades Valencia

La Carrera de las Ciudades de Valencia, que celebra este año su segunda edición, se desarrollará este domingo, 16 de noviembre, con salida la a las 8:30 Plaza Joan Baptista Basset desde el Paseo Marítimo de la Patacona en Alboraya.

Carrera de las Ciudades Alicante

La Carrera de las Ciudades de Alicante se disputará sobre una distancia de cinco kilómetros, en un circuito urbano con salida y meta en el Estadio de Atletismo Joaquín Villar. La recogida de dorsales se realizará el sábado 22 de noviembre, en el parking del Hospital Quirónsalud Alicante (Calle Cruz de Piedra, 4), en horario de 9:00 a 13:30 horas. La carrera se realiza el 23 de noviembre a las 10:00 en el citado estadio.

Las inscripciones a ambas carreras se pueden realizar en carreracancerpancreas.es

Compromiso con la salud y la investigación

Con su participación en esta iniciativa, los hospitales Quirónsalud Alicante y Valencia reafirman su compromiso con la investigación biomédica, la prevención del cáncer y el fomento de hábitos de vida saludables a través del deporte.

Ambos centros animan a la ciudadanía a unirse a esta causa, contribuir a la investigación y apoyar a los pacientes y familias afectadas por el cáncer de páncreas.

