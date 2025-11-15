Innovación y cercanía contra el cáncer de mama

«Llevo años acudiendo a Vithas para mis revisiones anuales de mama, con mamografía y ecografía. Soy consciente de la importancia de estas revisiones. Lo gestiono a través de mi ginecólogo y puedo hacerme todas las pruebas en un mismo espacio y tiempo, lo que, con el ritmo de vida que llevamos, es un verdadero alivio».

Este es el testimonio de Celia Hernández, actual paciente del Hospital Vithas Valencia Turia, resume lo que define el modelo que Vithas ha implantado en sus hospitales de la Comunidad Valenciana para hacer frente al cáncer de mama: innovación tecnológica y cercanía humana.

Apuesta por una tecnología avanzada

Una de las principales apuestas del grupo es la incorporación de mamógrafos con tomosíntesis en varios de sus hospitales. Esta técnica avanzada permite obtener imágenes tridimensionales de la mama, mejora la detección en mamas densas y facilita la planificación de tratamientos menos invasivos.

En Alicante, el Hospital Vithas Medimar dispone de una Unidad de Patología Mamaria multidisciplinar liderada por la doctora Inés Blasco. Su equipo estudia cada caso de forma personalizada, homogeneizando criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para garantizar una atención integral y coordinada.

Según destaca la Dra. Blasco, «la prevención y diagnóstico precoz con pruebas radiológicas como mamografía con tomosíntesis y ecografía de mama, permiten diagnosticar un cáncer de mama en estadios muy iniciales de la enfermedad, con lo que su tratamiento resulta muy eficaz, consiguiendo aumentar la supervivencia de estas pacientes hasta en un 90-95% de los casos a los cinco años del diagnóstico inicial. Además, no hay que olvidar que esta patología también se presenta en el 1% de los varones».

Cabe destacar que el Hospital Vithas Medimar es el único hospital privado de la provincia de Alicante que cuenta con todos los medios diagnósticos y terapéuticos en un mismo edificio, lo que reduce esperas y desplazamientos y mejora la experiencia de las pacientes.

En Valencia, el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre incorpora mamógrafos de última generación con sistema de tomosíntesis que ofrecen alta fiabilidad clínica, mayor rapidez y menor comprensión durante la prueba. También dispone de «resonancia magnética de 3 Teslas, especialmente útil en mujeres con mamas densas, alto riesgo genético o implantes, y en la evaluación preoperatoria y respuesta a la quimioterapia», según señala la doctora Yurani Maritza Ochoa, de la Unidad de Patología Mamaria.

Por su parte, el Hospital Vithas Valencia Turia ha puesto en marcha una Unidad de Mama con avanzada tecnología para la realización de mamografías, ecografías y biopsias guiadas, permitiendo obtener un diagnóstico radiológico preciso en 72 horas. El circuito asistencial está diseñado para que la paciente se realice en un mismo espacio todas las pruebas necesarias, evitando demoras y fragmentación en la atención. «El trato del personal sanitario es siempre delicado, afectivo y comprensivo. Y el diseño de las salas, tan sereno, ayuda a reducir el estrés que estas pruebas suelen generar», señala Celia Hernández.

Según destaca el doctor Javier Belenguer, coordinador de la Unidad, «la detección temprana es clave para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama y, gracias a este modelo de servicio, en el que se encuentra involucrado un equipo multidisciplinar, reducimos tiempos de espera, evitamos desplazamientos innecesarios y ofrecemos una respuesta médica completa en el menor tiempo posible».

También en Valencia, el Hospital Vithas Valencia Consuelo se consolida como centro de referencia en la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer de mama, gracias a su avanzada tecnología y a un equipo médico altamente especializado.

En cuanto al tratamiento, el centro ofrece un abordaje completo que incluye cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapias dirigidas e inmunoterapia. El doctor Luis María Larrea, director de la Unidad de Oncología Radioterápica, destaca la innovación en los tratamientos para personas mayores.

«Disponemos de un tratamiento de radioterapia que actualmente permite ofrecer 5 sesiones frente a los tratamientos antiguos de más de 20 sesiones e, incluso, realizar una solo sesión para tumores pequeños en mujeres mayores; ello mejora la comodidad y calidad de vida de nuestras pacientes».

El equipo médico cuenta también con especialistas como el doctor Carlos A. Fuster, cirujano experto en patología mamaria, y el doctor Javier Garde, oncólogo médico, lo que refuerza el enfoque multidisciplinar y la excelencia asistencial del hospital.

Comprometidos con la humanización

En Castellón, el hospital Vithas forma parte activa del modelo asistencial regional, garantizando que cada paciente reciba una atención coordinada y adaptada a sus necesidades.

Una de las principales fortalezas del Hospital Vithas Castellón es su Unidad de Radiología de la Mujer, un espacio concebido para concentrar todas las pruebas necesarias en el diagnóstico de la patología mamaria y que trabaja en estrecha coordinación con el servicio de Ginecología del centro hospitalario. Tal y como señala el doctor Jesús Merino, director médico del centro hospitalario, «este diseño no solo agiliza el proceso clínico, sino que responde a una necesidad emocional: reducir el estrés que acompaña la espera de un diagnóstico».

Así, la unidad ha sido pensada para transmitir «serenidad, privacidad y confianza, ofreciendo a cada mujer un entorno seguro en un momento que puede resultar especialmente vulnerable».

Este compromiso con la humanización de la atención médica está presente en todos los hospitales Vithas. Desde el diseño de los espacios hasta la coordinación entre especialidades, el modelo asistencial pone a la mujer en el centro, entendiendo que la tecnología salva vidas, pero el acompañamiento humano transforma la experiencia.