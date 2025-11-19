¿Puedo contagiarme de la gripe aviar por dar de comer a las palomas o los patos?
¿Qué ocurre si una persona se infecta con ese virus? Estas son las vías de transmisión, los síntomas, tratamientos y cómo protegerse
La gripe aviar vuelve a estar en el centro del debate sanitario cada vez que aparece un brote en aves o mamíferos. Aunque el riesgo para la población general sigue considerándose bajo, los casos esporádicos en humanos y la expansión del virus entre animales han reactivado todas las alarmas. ¿Qué pasa realmente si una persona se infecta? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué medidas recomiendan los expertos?
A diferencia de la gripe común, la gripe aviar está causada por virus que circulan principalmente en aves, sobre todo en especies domésticas y silvestres. Cuando salta a un humano, suele ocurrir en circunstancias muy concretas y casi siempre relacionadas con una exposición directa al animal o a su entorno.
Cómo se contagia una persona: así entra el virus en el organismo
Los expertos son claros: la transmisión humana es muy poco frecuente, pero la infección se produce cuando existe contacto cercano con un animal infectado o con superficies contaminadas. Las vías principales son:
- Manipulación de aves enfermas o muertas, ya sea en granjas, mercados o entornos rurales.
- Inhalación de gotículas o polvo que contienen restos del virus procedentes de plumas, heces o secreciones.
- Contacto con superficies contaminadas, como comederos, jaulas o equipos.
- Entornos donde hay animales infectados, aunque la persona no los toque directamente.
- Transmisión entre humanos, extremadamente rara y sin capacidad sostenida de propagación.
No hay evidencia de que la enfermedad se transmita por consumir carne o huevos bien cocinados, porque el calor destruye el virus.
Los síntomas en humanos: desde un cuadro leve hasta infección pulmonar grave
Cuando el virus logra infectar a una persona, los síntomas pueden parecerse a una gripe común, pero con frecuencia evolucionan de forma más agresiva.
Los signos más habituales descritos por los organismos de salud son:
- Fiebre alta
- Tos, dolor de garganta y mucosidad
- Dolores musculares y cansancio extremo
- Dificultad para respirar
- Conjuntivitis en algunos casos
- Síntomas digestivos como diarrea, náuseas o vómitos
El cuadro puede complicarse con rapidez y avanzar hacia neumonía, insuficiencia respiratoria o incluso fallo multiorgánico. Por eso, cualquier persona con síntomas gripales tras haber estado cerca de aves enfermas debe acudir a un médico de inmediato.
Tratamiento: qué funciona y qué no
No existe un tratamiento específico para cada variante del virus, pero sí hay herramientas eficaces cuando la infección se detecta pronto.
- Antivirales como oseltamivir, que reducen complicaciones si se administran en las primeras 48 horas.
- Atención hospitalaria en casos graves, incluida oxigenoterapia e incluso cuidados intensivos.
- Pruebas PCR específicas para confirmar la infección, sobre todo si el paciente presenta antecedentes de exposición a aves.
Cuanto antes se actúe, mayor es la probabilidad de evitar complicaciones graves.
Cómo evitar el contagio: las medidas que realmente funcionan
La prevención sigue siendo la principal barrera para impedir que el virus llegue al ser humano. Las recomendaciones más habituales son:
- Evitar el contacto con aves enfermas o muertas, tanto en el campo como en zonas urbanas.
- No acercarse a espacios con mortandad aviar sin protección.
- Lavarse las manos después de estar en zonas con presencia de aves.
- Usar guantes y mascarilla si se manipulan animales o restos biológicos.
- Cocinar bien la carne de ave y los huevos.
- Avisar a las autoridades si se detectan aves salvajes muertas en grandes cantidades.
Las personas que trabajan con animales, veterinarios y personal de granja cuentan con protocolos de vigilancia específicos.
¿Debe preocuparnos?
Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la población general es bajo, pero la vigilancia es clave para evitar que el virus adquiera capacidad de transmitirse entre humanos. Por ahora, los casos son aislados y aparecen en contextos muy concretos, pero el seguimiento es continuo.
