Quirónsalud Torrevieja celebra su 25 aniversario con “Historias Clínicas”, una serie que acerca la medicina real al público

Un aniversario marcado por la divulgación médica

Con motivo de su 25 aniversario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha puesto en marcha “Historias Clínicas”, un innovador proyecto audiovisual que invita a conocer la medicina desde dentro. Esta serie de vídeos, basada en casos clínicos reales, muestra la combinación de precisión médica, trabajo en red y trato humano que caracteriza al centro.

Cada episodio, de unos 20 minutos, parte del testimonio de un paciente y profundiza en la labor de los profesionales sanitarios que participan en cada tratamiento. Con este enfoque, Historias Clínicas se convierte en una herramienta de divulgación clave para acercar a la sociedad la realidad de la práctica clínica, en un año especialmente significativo para el hospital.

“Ver más allá del tumor”: el caso que inaugura la serie

El primer episodio, titulado “Ver más allá del tumor”, narra el caso de una paciente joven diagnosticada con cáncer de recto estadio T3N+. Este capítulo evidencia la importancia del trabajo multidisciplinar y de la coordinación entre centros dentro del Grupo Quirónsalud.

La paciente recibió quimio-radioterapia de precisión mediante tecnología VMAT en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, seguida de quimioterapia sistémica supervisada por el equipo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El objetivo terapéutico era conseguir la máxima eficacia del tratamiento y, ante una respuesta completa, evitar la cirugía de resección del recto, una de las metas más complejas en oncología moderna.

La doctora Rosa Cañón, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica, subraya:

“Este caso demuestra cómo la coordinación entre centros permite ofrecer el mejor tratamiento sin alejar al paciente de su entorno. La tecnología, la planificación y el enfoque humano son inseparables”.

Humanizar la medicina a través de historias reales

Más allá de los avances tecnológicos, la serie pone el foco en la experiencia emocional del paciente. Cada capítulo muestra cómo un diagnóstico impacta en la vida de las personas y cómo el acompañamiento humano por parte de los especialistas es clave para afrontar el proceso.

Historias Clínicas nace con vocación de continuidad y destaca valores esenciales como:

Trabajo en equipo

Atención integral al paciente

Innovación tecnológica aplicada a la salud

Cercanía y empatía en el cuidado

El primer episodio ya está disponible en el canal de YouTube de Quirónsalud, convirtiéndose en una pieza fundamental para la divulgación sanitaria.

Quirónsalud: un referente en tecnología y atención personalizada

El lanzamiento de esta serie forma parte de las acciones conmemorativas del 25 aniversario de Quirónsalud Torrevieja, un hospital que destaca por su equipamiento tecnológico de vanguardia y su atención personalizada.

Quirónsalud es actualmente el grupo de salud líder en España y Europa, con más de 180 centros sanitarios, 57 hospitales y más de 50.000 profesionales. Su red combina asistencia sanitaria de primer nivel con investigación médica y docencia universitaria, lo que refuerza su papel como referente en diversas especialidades.

Gracias a sus unidades transversales y redes internas, el grupo comparte conocimientos entre centros y optimiza la experiencia acumulada, garantizando resultados clínicos excelentes y una atención centrada realmente en las personas.

Un proyecto que transforma la forma de contar la medicina

Con Historias Clínicas, Quirónsalud Torrevieja ofrece una nueva forma de comunicar la medicina, basándose en relatos reales que muestran la unión entre ciencia, innovación y humanidad. La serie no solo acerca al público general la complejidad del entorno clínico, sino que también rinde homenaje a los profesionales sanitarios y a los pacientes que confían en ellos.

Un proyecto que, sin duda, marca un antes y un después en la divulgación sanitaria y en la forma de entender la atención médica moderna.