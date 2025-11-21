¿Sabes que se pueden prevenir enfermedades hereditarias en la descendencia con un análisis genético?

El avance de la medicina reproductiva ha convertido en realidad lo que hace solo unas décadas era impensable: evitar la transmisión de enfermedades genéticas graves antes del embarazo,como la enfermedad de Lynch, de Huntington o las mutaciones en los genes BRCA. Una de las herramientas más potentes en este sentido es el Diagnóstico Genético Preimplantacional para enfermedades monogénicas (PGT-M), una técnica que permite analizar el ADN de los embriones antes de su implantación en tratamientos de fecundación in vitro (FIV).

“El PGT-M es una revolución silenciosa en reproducción asistida que no solo ayuda a lograr un embarazo, sino que permite evitar que una enfermedad genética hereditaria, grave e incurable, se transmita a la descendencia”, explica el doctor José Manuel Gómez, especialista en reproducción asistida y director médico de IVF-Life Alicante.

Este procedimiento está indicado para parejas portadoras de mutaciones genéticas asociadas a enfermedades hereditarias. Mediante una biopsia embrionaria realizada en el laboratorio tras la fecundación in vitro, los especialistas analizan el ADN del embrión para detectar si porta la mutación que podría desencadenar una enfermedad grave.

“A través del PGT-M, podemos seleccionar únicamente los embriones libres de la mutación genética buscada. De este modo, no solo se aumenta la seguridad del embarazo, sino que se rompe con la transmisión intergeneracional de patologías graves como la fibrosis quística, la beta-talasemia o ciertas distrofias musculares”, explica el doctor Gómez.

En la práctica, esto supone que no todos los embriones creados en el laboratorio serán viables para su transferencia, pero los que sí lo son, estarán genéticamente libres de la enfermedad que se quiere evitar.

Un uso creciente

El uso del diagnóstico genético preimplantacional ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Según datos del Registro Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en 2022 las técnicas de PGT representaron el 32,6 % de todos los ciclos de FIV, frente al 5 % registrado en 2009.

El PGT-Mmejora de forma significativa la eficacia del tratamiento / .

“Muchas de las enfermedades para las que se aplica esta técnica son de herencia recesiva, es decir, los padres son sanos. Solo cuando ambos son portadores, existe un riesgo real de transmisión, y ahí es donde el PGT-M cobra un valor preventivo incalculable”, añade el doctor Gómez.

Las enfermedades más frecuentes

En España, la fibrosis quística tiene una frecuencia de portadores estimada de 1 de cada 25–30 personas, lo que hace que muchas parejas, sin saberlo, tengan un riesgo elevado de transmitir esta enfermedad. También destacan la beta-talasemia, especialmente común en la cuenca mediterránea, o patologías como la fenilcetonuria, ataxias hereditarias y algunas distrofias musculares.

“Gracias al PGT-M, estas parejas pueden ser padres de hijos sanos, sin necesidad de enfrentarse al dilema del diagnóstico prenatal o a interrupciones del embarazo por causas médicas”, afirma el doctor José Manuel Gómez.

España es uno de los países más avanzados en cuanto a legislación en reproducción asistida. El uso del PGT-M está permitido solo en casos justificados de alto riesgo genético, bajo criterios éticos establecidos por la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. La técnica está disponible tanto en el sistema público como en centros privados como IVF-Life.

Con el PGT-M se seleccionan únicamente los embriones libres de la mutación genética buscada / .

En IVF-Life Alicante, el uso del PGT-M se integra dentro de un proceso asistencial que incluye asesoramiento genético personalizado, tecnología de biopsia embrionaria y secuenciación NGS de última generación y seguimiento emocional y técnico integral.

Mejores tasas de embarazo

Aunque el PGT-M no incrementa directamente la tasa de embarazo, sí mejora de forma significativa la eficacia del tratamiento, ya que evita transferencias de embriones inviables o con riesgo genético. “Al seleccionar solo los embriones genéticamente sanos, reducimos el número de intentos fallidos y evitamos a las pacientes un desgaste emocional innecesario. Para muchas parejas, es la única vía segura para tener hijos biológicamente propios sin riesgo genético”, subraya el doctor Gómez.