Ignacio Vivas, presidente de Ballesol, recibe el Premio SENDA al Profesional del Año

Ignacio Vivas ha sido reconocido por una trayectoria marcada por la innovación, el compromiso y el liderazgo en el desarrollo del modelo de atención centrado en la persona dentro del sector de los cuidados de larga duración. Bajo su dirección, Ballesol se ha consolidado como un referente nacional, integrando de manera ejemplar la atención sanitaria y social para ofrecer un cuidado integral, digno y humano.

Su influencia trasciende a la compañía. En 2017 asumió la presidencia de AESTE, la asociación que agrupa a las principales entidades de servicios a la dependencia.

Este año, además, ha sido nombrado vicepresidente de la Fundación IDIS, reforzando así su papel en el impulso de la colaboración entre el ámbito sanitario y el sociosanitario.

Un reconocimiento al trabajo de todo el equipo

Durante la entrega del premio, Ignacio Vivas quiso destacar que este galardón refleja el esfuerzo colectivo de las 4.500 personas que forman parte de Ballesol:

“Estos premios individuales me abruman porque pienso que el mérito nunca es de una persona. Somos 4.500 trabajadores que trabajamos todos los días para dar luz a las personas mayores”.

Asimismo, dedicó unas emotivas palabras a sus padres, fundadores de Ballesol:

“Si ellos no hubieran comenzado este proyecto desde la vocación, la familia Ballesol no existiría”.

Un homenaje a la excelencia en el cuidado

Los Premios SENDA volvieron a poner en valor el compromiso de profesionales y entidades que trabajan cada día para mejorar el bienestar de las personas mayores.

La distinción a Ignacio Vivas subraya la importancia de contar con líderes que apuestan por modelos más humanos, integrados y centrados en la persona.

Con este reconocimiento, Grupo SENDA reafirma su compromiso con la visibilidad y la excelencia del sector, celebrando trayectorias que inspiran y fortalecen el futuro de los cuidados de larga duración.

Un reconocimiento que refuerza el compromiso de Ballesol

Para Ballesol, este premio supone una motivación adicional para seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas mayores desde una perspectiva integral, humana y basada en la evidencia científica.