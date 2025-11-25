¿Qué relación hay entre la diabetes y la salud bucodental?

Con más de 5 millones de adultos diagnosticados y cerca de 30.000 menores afectados, la diabetes se ha convertido en una de las grandes crisis sanitarias de España y de la Unión Europea. En este contexto, el Consejo General de Colegios de Dentistas de España, del que forma parte el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA), y la Fundación Dental Española (FDE) quieren centrar el foco en la relación existente entre la salud oral y la diabetes y ofrecer pautas claras para evitar que los problemas bucodentales agraven el cuadro sistémico.

Una relación bidireccional avalada por la evidencia

La comunidad científica lleva años advirtiendo de la estrecha relación entre diabetes mellitus y enfermedad periodontal. Los estudios señalan que:

Los diabéticos mal controlados tienen un 86% más de riesgo de desarrollar periodontitis que los no diabéticos o los pacientes con diabetes bien controlada. La periodontitis puede dificultar el control glucémico, elevando los niveles de azúcar en sangre y aumentando el riesgo de complicaciones severas como retinopatía, nefropatía o neuropatías. Un análisis Cochrane con evidencia de certeza moderada demuestra que el tratamiento periodontal mejora de forma clínicamente significativa el control glucémico.

La hiperglucemia mantenida genera un entorno inflamatorio en los tejidos periodontales / .

La entidad colegial subraya este círculo vicioso: la hiperglucemia mantenida genera un entorno inflamatorio en los tejidos periodontales, facilita la proliferación bacteriana y retrasa la cicatrización. A su vez, la inflamación periodontal sostenida contribuye a dificultar el control de la glucosa. Romper esta cadena, aseguran desde el Consejo, es imprescindible para mejorar la calidad de vida del paciente diabético.

Manifestaciones orales frecuentes en personas con diabetes

El documento identifica las patologías bucodentales más habituales en personas con diabetes:

Enfermedad periodontal , considerada la sexta complicación clásica de la diabetes, con mayor severidad y pérdida de dientes en diabéticos mal controlados.

, considerada la sexta complicación clásica de la diabetes, con mayor severidad y pérdida de dientes en diabéticos mal controlados. Boca seca o xerostomía , presente en hasta el 80% de los pacientes, frente al 10% de la población sana.

, presente en hasta el de los pacientes, frente al 10% de la población sana. Alteraciones del gusto , detectadas en el 40% de los diabéticos tipo 2 y el 33% de los diabéticos tipo 1 según estudios clínicos.

, detectadas en el y el según estudios clínicos. Alteraciones de la mucosa oral , debidas a la mayor susceptibilidad a infecciones y a la cicatrización lenta.

, debidas a la mayor susceptibilidad a infecciones y a la cicatrización lenta. Caries, especialmente significativa en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1.

La inflamación periodontal sostenida contribuye a dificultar el control de la glucosa / .

Estas manifestaciones, destacan los expertos, no solo afectan a la salud de la boca: repercuten directamente en la evolución de la diabetes.

Recomendaciones esenciales para los pacientes diabéticos

Las principales medidas de autocuidado que todo diabético debería seguir para proteger su salud oral son:

1. Higiene bucodental rigurosa

Cepillado dos veces al día durante dos minutos , con pasta fluorada (1.450–1.500 ppm).

, con pasta fluorada (1.450–1.500 ppm). Limpieza interdental diaria , mediante seda dental o cepillos interdentales.

, mediante seda dental o cepillos interdentales. Cepillado de la lengua y cuidado adecuado del cepillo , renovándolo cada tres meses o tras una infección.

y cuidado adecuado del , renovándolo cada tres meses o tras una infección. Uso de colutorios o geles antisépticos solo bajo indicación profesional.

2. Atención especial en caso de prótesis

Retirar y limpiar las prótesis después de cada comida.

Utilizar pastillas limpiadoras específicas y evitar las pastas dentífricas, que pueden deteriorarlas.

Manipularlas con firmeza y siempre sobre un lavabo con agua para evitar fracturas.

3. Revisiones regulares

Las consultas periódicas con el dentista son fundamentales para detectar precozmente caries, infecciones, gingivitis, periodontitis o lesiones mucosas. El folleto recuerda además la importancia de informar siempre al dentista de la condición diabética y de llevar un listado de la medicación habitual.

4. Hábitos saludables

Seguir una dieta equilibrada rica en verduras, frutas, pescados y aceite de oliva, moderando el consumo de azúcar.

rica en verduras, frutas, pescados y aceite de oliva, moderando el consumo de azúcar. No fumar y evitar el consumo excesivo de alcohol.

y evitar el consumo excesivo de alcohol. Mantener un buen control glucémico, ya que la salud oral depende directamente de ello.

La salud bucal, en la agenda de la diabetes

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España insiste en que el cuidado de la boca no es un aspecto menor dentro del seguimiento del paciente diabético, sino un componente esencial para evitar complicaciones sistémicas y reducir la presión asistencial y económica sobre el sistema sanitario.

Enfermedad de las encías / .

La organización recuerda el papel determinante del dentista en la prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las patologías bucodentales asociadas a la diabetes. Y subraya que mantener una boca sana no es solo cuestión de estética o comodidad, sino una medida que repercute directamente en la calidad de vida y en el control de la enfermedad.