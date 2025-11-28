Microcirugía capilar sin rasurado, la técnica para recuperar tu cabello de forma rápida y estética

La caída del cabellopreocupa cada vez a más personas y ha impulsado la búsqueda de tratamientos que ofrezcan resultados naturales, rápidos y fiables. En ese escenario, Centro Dermatológico Estético se ha colocado como referente nacional e internacional gracias a la técnica de microcirugía capilar FUE sin rasurado, un procedimiento que combina precisión médica y mínima invasión.

La esencia del trasplante de unidades foliculares es sencilla: optimizar el beneficio estético tanto en la zona donante como en la receptora. Pero el valor está en cómo se materializa. En este centro, la extracción individual de folículos se realiza sin necesidad de rasurar la zona donante, lo que permite conservar la imagen del paciente desde el primer momento y garantiza un resultado imperceptible mientras se lleva a cabo la recuperación.

¿En qué consiste la técnica FUE?

La técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares) se basa en la redistribución estratégica de folículos capilares de áreas con alta densidad hacia zonas debilitadas por la alopecia. Se desarrolla en dos fases bien definidas.

1. Extracción individual de unidades foliculares. Cada folículo se obtiene uno a uno mediante una microcirugía de máxima precisión que preserva la estructura del cabello. Esta forma de trabajo mantiene la zona donante en perfecto estado, sin marcas visibles y con un porcentaje de conservación muy elevado.

2. Injerto de los folículos. Los folículos extraídos se conservan en frío y en plasma rico en plaquetas para asegurar su vitalidad. Después, se implantan en la zona receptora con dispositivos específicos que permiten controlar la dirección, el ángulo y la profundidad de cada unidad. Esta planificación es clave para lograr un crecimiento natural y un resultado final uniforme.

Además, el centro ha incorporado avances que consolidan su reputación.

Sin necesidad de rasurado: Este punto marca la diferencia. No hay cambios drásticos de imagen y la intervención pasa prácticamente desapercibida.

La combinación de experiencia, tecnología y un enfoque quirúrgico preciso ha convertido esta microcirugía en una de las opciones más avanzadas.

¿A quién va dirigida?

La técnica FUE sin rasurado es apta para hombres y mujeres que hayan recibido un diagnóstico clínico adecuado. No se recomienda en alopecias autoinmunes como alopecia frontal fibrosante, liquen plano pilar o alopecia areata. En esos casos se deben valorar tratamientos alternativos.

Ventajas de la técnica

Aspecto natural: Los folículos se manipulan lo mínimo posible. Esto permite que el crecimiento respete el patrón original del cabello y se integre de forma armoniosa.

Los folículos se manipulan lo mínimo posible. Esto permite que el crecimiento respete el patrón original del cabello y se integre de forma armoniosa.

La posibilidad de mantener el cabello reduce el impacto social y laboral.

