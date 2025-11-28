«El robot Da Vinci aporta una tecnología puntera, con una recuperación más rápida y una cirugía más precisa»

HLA Vistahermosa ha dado un paso decisivo hacia la cirugía del futuro con la incorporación del robot Da Vinci, convirtiéndose en el primer hospital privado de Alicante en disponer de esta tecnología. La llegada de esta plataforma robótica supone una inversión estratégica del Grupo HLA y el respaldo de un equipo altamente cualificado encabezado por el Dr. Emilio Ruiz de la Cuesta, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, junto al Dr. Cándido Alcázar, el Dr. Mariano Franco y la Dra. Carla Pérez. Un grupo que ha trabajado durante meses para ofrecer intervenciones más seguras, precisas y menos invasivas.

¿Qué supone para HLA Vistahermosa incorporar el robot Da Vinci y ser el primer hospital privado de Alicante en contar con esta tecnología?

Sin ninguna duda, la plataforma robótica Da Vinci supone un salto tecnológico de primer nivel, es una apuesta decidida por la calidad asistencial. Por una parte, la inversión económica es muy importante y reafirma el compromiso del Grupo HLA de dotar a sus centros de los mejores medios. En lo que respecta a la HLA Clínica Vistahermosa, todo el personal se ha implicado en conseguir que la cirugía robótica sea una realidad. La labor, cada uno en su ámbito de influencia, de la Dirección Médica, Dirección de Enfermería, Servicio de Farmacia y Dirección Económica y de Gestión, ha sido decisiva para alcanzar este logro.

¿Cuáles son las principales ventajas que ofrece la cirugía robótica respecto a la laparoscopia tradicional y la cirugía abierta?

La cirugía robótica, especialmente la plataforma Da Vinci, aporta seguridad al paciente. Esta herramienta permite al cirujano obtener una «visión inmersiva en 3D» de la anatomía quirúrgica muy superior a la de cualquier otra plataforma quirúrgica; esa «visión inmersiva» hace que el cirujano prácticamente se posicione dentro de la cavidad abdominal y/o torácica, consiguiendo apreciar detalles de la anatomía quirúrgica que no son visibles ni con la cirugía laparoscópica ni con la cirugía abierta. Esto, sumado a la maniobrabilidad que proporcionan los brazos del robot, que tienen siete grados de libertad de movimiento, supera incluso a lo que se puede realizar con la mano humana, lo que permite al cirujano acceder a maniobras quirúrgicas imposibles de llevar a cabo con la laparoscopia e incluso con la cirugía abierta.

El robot Da Vinci elimina el temblor de las manos y ofrece una visión en 3D. ¿Cómo cambia esto la forma de operar para un cirujano y qué sensaciones transmite durante la intervención?

El robot Da Vinci incorpora un software que elimina cualquier tipo de temblor natural de las manos del cirujano, lo que permite realizar movimientos más precisos y seguros en cualquier intervención quirúrgica. Como explicamos anteriormente, no es sólo la visión en 3D, sino la magnificación de la imagen que proporciona el robot, gracias al sistema de zoom que lleva incorporado, así como la inmersión que proporciona el sistema de visión de la consola. Todo esto se traduce en una percepción de profundidad y detalle, actualmente no superado por ninguna otra plataforma robótica y que nos permite realizar «gestos» o maniobras quirúrgicas con una precisión milimétrica.

En términos clínicos, ¿qué mejoras concretas pueden esperar los pacientes en su recuperación y calidad de vida tras una cirugía realizada con el Da Vinci?

Las mejoras son muy notables. Al ser una técnica mínimamente invasiva, el dolor postoperatorio es menor, las cicatrices son más pequeñas y el ingreso postoperatorio suele acortarse. Los pacientes se recuperan antes y pueden incorporarse antes a su vida diaria. En urología, por ejemplo, se ha demostrado una mejor preservación de la continencia y la función sexual tras la cirugía del cáncer de próstata. En general, la cirugía robótica no sólo ofrece precisión, sino también una mejor calidad de vida tras la operación.

¿Qué tipo de patologías abordará inicialmente la Unidad de Cirugía Robótica de HLA Vistahermosa y qué especialidades participarán en las primeras intervenciones?

Inicialmente, se han abordado patologías benignas de cirugía general (vesícula biliar y hernias abdominales) y urología, así como cirugías oncológicas del tracto digestivo (colon, recto, hígado, páncreas y estómago) y del tracto urinario (próstata y riñón). En el momento actual contamos también con un servicio de Cirugía Torácica capacitado para la utilización de Da Vinci, de manera que el abordaje robótico está disponible en estas tres grandes áreas. Nuestro objetivo es que cualquier paciente con indicación mínimamente invasiva pueda beneficiarse del robot Da Vinci en HLA Clínica Vistahermosa.

El Grupo HLA ya cuenta con experiencia en hospitales HLA Universitario Moncloa y HLA Universitario El Ángel. ¿De qué manera se está aprovechando ese conocimiento previo para acelerar la implantación de la cirugía robótica en Alicante?

Pertenecer a un grupo hospitalario como es HLA, que cuenta con centros en todo el país, permite intercambiar experiencias, diseñar protocolos y evolucionar rápido y de forma homogénea. Periódicamente se organizan jornadas y encuentros médicos que resultan muy enriquecedores. En lo que respecta a nuestro equipo varios miembros cuentan con más de dos años de experiencia en el manejo de la plataforma robótica Da Vinci y durante este tiempo han llevado a cabo cirugías de alta complejidad. Lógicamente todo ello repercute de forma directa en beneficio del paciente.

¿Cómo se ha preparado el equipo quirúrgico para trabajar con esta tecnología y qué tipo de formación específica requiere operar con el robot Da Vinci?

Operar con el Da Vinci exige una formación específica y muy rigurosa. Incluye simulación en la consola, formación en centros acreditados tanto nacionales como europeos y casos tutelados. También es fundamental el entrenamiento del personal de quirófano: anestesistas, enfermería, auxiliares de enfermería y celadores. En HLA Clínica Vistahermosa hemos trabajado durante meses para garantizar que todo el equipo esté perfectamente sincronizado y formado antes de realizar las primeras intervenciones. Nuestros pacientes pueden tener la completa seguridad de que están en manos de un equipo con experiencia y preparación sólida. De hecho, varios miembros del equipo cuentan con más de dos años de experiencia en el manejo del robot Da Vinci.

¿Cómo cree que la incorporación del robot Da Vinci va a transformar la experiencia del paciente en HLA Vistahermosa?

Lo hará en todos los sentidos. El paciente tendrá acceso a una tecnología puntera, con una recuperación más rápida y una cirugía más precisa, pero además queremos que sienta la cercanía de un equipo que lo acompaña desde el diagnóstico hasta su completa recuperación. Para este fin, en la unidad contamos con la figura de gestora de casos, la cual acompaña y asesora al paciente durante todo el proceso pre y post operatorio. En definitiva, unimos innovación y humanidad, porque creemos que la tecnología debe estar siempre al servicio del bienestar del paciente.

