Cómo el Hospital Quirónsalud Torrevieja se ha colocado en la primera línea de la traumatología avanzada

La excelencia asistencial, la incorporación de tecnología de última generación y un modelo centrado en la recuperación rápida del paciente sitúan al Hospital Quirónsalud Torrevieja en la vanguardia de la traumatología en la provincia de Alicante. El centro ha dado un paso decisivo con la creación de su Equipo de Traumatología Avanzada , un conjunto considerado ya como uno de los más completos y especializados del territorio. Su planteamiento combina abordajes mínimamente invasivos, unidades superespecializadas y vías rápidas de atención que permiten diagnósticos más certeros, intervenciones seguras y recuperaciones notablemente más ágiles.

Este enfoque multidisciplinar se articula alrededor de cinco unidades clave: Pie y Tobillo, Rodilla, Hombro, Cadera y la Unidad de Cirugía Traumatológica Avanzada. Todas ellas están dirigidas por especialistas de amplia trayectoria y dominan técnicas de vanguardia que permiten ofrecer atención altamente cualificada.

Unidad de Pie y Tobillo

La Unidad de Pie y Tobillo , coordinada por el doctor Jesús García, sobresale por su capacidad para tratar tanto lesiones deportivas como deformidades complejas. Su trabajo se apoya en métodos avanzados de imagen que reducen riesgos quirúrgicos y favorecen una recuperación temprana. Entre los procedimientos más relevantes se incluyen la artroscopia de pie y tobillo, fundamental para abordar lesiones ligamentosas y tendinosas con menor dolor postoperatorio; y el manejo integral de patologías tan frecuentes como el esguince de tobillo, la fascitis plantar o las roturas tendinosas.

Unidad de Rodilla

Bajo la dirección de la doctora María Tiscar García, la Unidad de Rodilla se ha posicionado como un referente provincial en el tratamiento de lesiones derivadas de la actividad física y en el uso de técnicas artroscópicas y abordajes mínimamente invasivos. Entre las intervenciones más empleadas se encuentran los tratamientos de lesiones de cartílago, las roturas ligamentosas y meniscales (reparación o meniscectomia) por artroscopia y diversas terapias regenerativas.

La unidad aplica artroscopia avanzada prácticamente para cualquier patología de la articulación y es también un punto de referencia en el tratamiento de la artrosis de rodilla, ya sea mediante prótesis totales o unicompartimentales, o a través del recambio de prótesis que han perdido funcionalidad. Todo ello se traduce en recuperaciones más rápidas, retornos precoces a la actividad y un gran índice de satisfacción entre los pacientes.

Unidad de Hombro

La Unidad de Hombro , liderada por los doctores Miguel Ángel Moltó y Francisco García Zafra, ofrece una atención integral orientada tanto a lesiones deportivas como a patologías degenerativas y problemas complejos del aparato locomotor. Su principal fortaleza reside en la artroscopia de última generación, una técnica que ha revolucionado el tratamiento del hombro y que también se aplica a pequeñas articulaciones de la mano, especialmente en casos de rizartrosis donde el abordaje mínimamente invasivo resulta especialmente beneficioso.

Además, el servicio integra tratamientos específicos para lesiones del manguito rotador, soluciones para patologías tendinosas como la epicondilitis y un manejo experto de fracturas complejas o secuelas postraumáticas. La actualización constante del equipo garantiza que los pacientes tengan acceso a las técnicas más avanzadas sin esperas prolongadas.

Unidad de Cadera y Pelvis

También dirigida por los doctores Moltó y García Zafra, la Unidad de Cadera y Pelvis centra su labor en patologías degenerativas y mecánicas de la cadera, aplicando técnicas quirúrgicas de alta precisión. Tiene un papel especialmente destacado en pacientes con osteoporosis, donde el desgaste óseo puede acabar provocando fracturas incluso tras caídas leves.

Dentro de esta unidad se abordan implantes de prótesis de cadera mediante métodos avanzados que reducen riesgos y aceleran la recuperación, cirugías reconstructivas destinadas a corregir deformidades o secuelas traumáticas y procedimientos dirigidos específicamente a recuperar movilidad, equilibrio y autonomía.

En muchos casos, la cirugía de cadera se convierte en una herramienta decisiva para aliviar el dolor y devolver la funcionalidad cuando los tratamientos conservadores ya no resultan eficaces. Además cuentan con larga y amplia experiencia en el tratamiento quirúrgico de las fracturas de pelvis, asociadas a accidentes de alta energía, sobre todo de tráfico, laboral o deportivos.

Unidad de Cirugía Traumatológica Avanzada

En un nivel de especialización aún mayor se sitúa la Unidad de Cirugía Traumatológica Avanzada , dirigida por el doctor Alban Maehr. Este servicio se orienta al tratamiento de lesiones musculoesqueléticas complejas y recurre a tecnologías de última generación, abordajes mínimamente invasivos y técnicas de reconstrucción destinadas a restaurar huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y tejidos blandos. Su objetivo es garantizar la máxima seguridad, precisión y rapidez en la recuperación, incluso en casos de trauma grave o patologías crónicas difíciles de resolver.

Gracias a esta estructura de unidades superespecializadas, al prestigio de su equipo médico, al uso generalizado de técnicas mínimamente invasivas y a unos protocolos de atención rápida y personalizada, el Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja se ha consolidado como uno de los referentes de Alicante. Su modelo asistencial, centrado en la excelencia médica y la experiencia del paciente, permite ofrecer soluciones avanzadas y resultados sobresalientes a personas de todas las edades y niveles de actividad.