El Hospital Quirónsalud Torrevieja constituye su primer Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha constituido su primer Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía, destinado a integrar la voz de pacientes, familiares, asociaciones y comunidad internacional en la toma de decisiones del hospital. El Consejo nace para reforzar la escucha activa, impulsar la participación y avanzar hacia un modelo asistencial más humano, colaborativo y alineado con las necesidades reales de su entorno.

Participación institucional y social

En el acto han participado representantes institucionales y del propio hospital, entre ellos la doctora Rosa Cañón, concejala de Consumo y Salud Pública del Ayuntamiento de Torrevieja y jefa del Servicio de Radioterapia Oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, y Óscar Urtasun, concejal de Asuntos Sociales. También han estado presentes Teresa Álvarez, directora de RSC y gerente de la Fundación Quirónsalud, y Mónica Martínez, responsable de Proyectos, junto con miembros del Comité de Dirección del hospital, quienes han mostrado su respaldo a este nuevo órgano consultivo y su compromiso con la participación ciudadana.

Asociaciones participantes

En esta primera sesión han participado las asociaciones Afecáncer, AFA Torrevieja, Alicante Contra el Cáncer, Asimepp, Iglesia Noruega, Iglesia Sueca, Schweizerischer Club in Rojales, Club Noruego Torrevieja, ALPE, ADIEM y alimentos Solidarios, cuya presencia enriquece el enfoque multicultural y plural del Consejo. Tras el evento, se presentó la composición final del Consejo, cuya vicepresidencia ocupará Heidy Aznar, presidenta de ALPE conforme al reglamento y criterios de representatividad.

Desarrollo del encuentro

La sesión ha ofrecido una panorámica sobre el presente y futuro del hospital en su 25º aniversario, el modelo de medicina de valor del Grupo Quirónsalud y el compromiso social de la Fundación. Además, se ha generado un espacio de diálogo con las entidades asistentes para compartir líneas de trabajo comunes.

Un paso más en la colaboración con el tejido asociativo

El Consejo Asesor consolida el camino iniciado con asociaciones locales, regionales e internacionales durante los encuentros territoriales y las acciones colaborativas desarrolladas en el último año, impulsadas junto a la Fundación Quirónsalud.

Este órgano celebrará reuniones ordinarias dos veces al año y se establece como un espacio de participación permanente orientado a mejorar la experiencia del paciente y fortalecer el vínculo entre la comunidad y el hospital.