La Unidad de Psicología de HLA Vistahermosa ofrece pautas para afrontar las reuniones familiares durante la Navidad

El aumento de la ansiedad derivado del estrés emocional se incrementa en el periodo navideño, al aumentar el número de reuniones familiares. Según los datos recopilados por la Unidad de Psicología de HLA Clínica Vistahermosa, el 64% de los pacientes reporta un incremento de ansiedad en estas fechas, mientras que el 41% reconoce sentirse presionado por comentarios sobre su cuerpo, alimentación o estilo de vida.

“Las fiestas navideñas generan una combinación de ilusión, nostalgia y expectativas poco realistas que pueden intensificar el malestar psicológico”, explica la psicóloga Cristina Sarabia, responsable de la Unidad de Psicología de la clínica alicantina. “Las dinámicas familiares, que en otras épocas del año son manejables, pueden acentuarse y ser más difíciles de gestionar”.

Desde el Servicio de Psicología señalan que comentarios aparentemente inofensivos como “¿vas a comer eso?” o “te veo mejor, has adelgazado”, se viven a menudo como críticas directas que afectan a la salud emocional de las personas.

Recomendaciones psicológicas para gestionar las celebraciones navideñas

Ajustar las expectativas es una de las primeras recomendaciones. “Las expectativas son uno de los mayores generadores de frustración durante la Navidad”, señala la psicóloga Cristina Pérez. “Cuando dejamos de intentar que todo sea perfecto, se reduce significativamente el nivel de estrés”. Las profesionales recuerdan que observar los acontecimientos tal y como se presentan favorece un mayor equilibrio emocional.

Para Cristina Sarabia “evitar juicios y comentarios sobre la apariencia o hábitos ajenos es fundamental en estos encuentros familiares”. El equipo insiste en la necesidad de no opinar sobre cuerpos, ropa o alimentación teniendo en cuenta que “un comentario breve puede quedarse resonando en la mente de una persona durante semanas”, afirma la especialista. Según estimaciones internas, tres de cada diez pacientes que acuden a consulta tras las fiestas sitúan estos comentarios como desencadenante principal de su malestar.

Cristina Sarabia y Cristina Pérez, psicólogas de la Unidad de Psicología de HLA Clínica Vistahermosa. / INFORMACIÓN

Gestionar los comentarios recibidos procedentes de juicios o críticas no solicitadas pueden resultar catalizadores de situaciones incómodas o malestar emocional. Las profesionales recomiendan valorar la relevancia de la persona que los emite y actuar en consecuencia. “Establecer límites no es un acto de confrontación, sino de autocuidado”, subraya la psicóloga Cristina Pérez.

El equipo recuerda que es posible que algunas personas minimicen los límites, pero verbalizarlos ayuda a preservar el bienestar.

Apoyo profesional disponible

La Unidad de Psicología de HLA Vistahermosa recuerda que cualquier persona que se sienta sobrepasada puede solicitar apoyo profesional.

“Nuestro objetivo es acompañar y ofrecer herramientas útiles para que estas fechas se vivan con más serenidad y no como una fuente adicional de estrés”, concluye la responsable de la unidad de la clínica.

