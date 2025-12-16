Navidad sin excesos: 4 pequeños hábitos que marcan la diferencia

Las navidades son fechas de grandes eventos y siempre están acompañadas de bebida y comida, por lo que tendremos que tener en cuenta algunos aspectos si no queremos que haya grandes repercusiones en nuestro peso y en nuestra salud.

Desde clínicas ilahy proponen unos consejos para seguir disfrutando de estas fechas sin que supongan grandes cambios, y sobre todo para no echarse las manos a la cabeza en enero:

Tip número 1

Evita llegar hambriento/a a las comidas. Para ello puedes hacer un pequeño snack proteico unas horas antes, esto te permitirá tomar mejores decisiones a la hora del picoteo ya que llegarás más saciado. Algunos ejemplos podrían ser unas lonchas de jamón, un huevo duro, un poco de queso fresco, un puñado de frutos secos... La clave es que seas capaz de controlar la ingesta en el momento.

Tip número 2

La hidratación es fundamental tanto antes como durante como después de las comidas. Beber abundante agua nos permitirá hacer una mejor “limpieza” de los residuos de nuestro cuerpo, especialmente en estas fechas en las que tenemos muchos compromisos. Y será especialmente importante hidratarse correctamente cuando tomemos alcohol, y así de paso evitaremos la resaca.

Tip número 3

No olvides moverte, y si tienes rutina de entrenamiento no la abandones durante estas fechas, recuerda que cada paso suma. Y de hecho, seguro que tienes más días disponibles para el movimiento, tu cuerpo lo agradecerá enormemente.

Recuerda que las navidades son fechas señaladas: Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Reyes...entre estos eventos hay días en los que debes volver a tu rutina normal, tu cuerpo lo agradecerá. Las navidades no duran un mes, las navidades son “algunos días” a lo largo de un mes.

Tip número 4

Evita el picoteo. En estas fechas es muy fácil pasarse con todos esos dulces típicos navideños, por lo que será importante controlar este aspecto que puede acarrear grandes repercusiones, especialmente en nuestro peso. Recuerda que las calorías cuentan, y que aunque puedes tomar algunos dulces, no se trata de abusar de ellos.

Y por último, y lo más importante, disfruta de los tuyos y recuerda que desde ilahy tienen una Unidad de Obesidad y Nutrición para ayudarte a conseguir tus objetivos en el 2026.