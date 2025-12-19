Ballesol Alicante, una postal navideña

Luces, música, alegría… y ¡acción! Entrar estos días en una residencia Ballesol define lo que es la Navidad. En Vía Parque se ilumina el árbol decorado por sus residentes. Al tiempo, suena un villancico cantando por un abuelo y su nieto en Playa de San Juan. Es un esbozo de lo que significa esta festividad.

A la que ponen letra y deseo una residente al escribir una tarjeta de Navidad en Costa Blanca Senior Resort. ¿La Navidad como la imaginabas, verdad? «En Ballesol es posible», cierra la idílica postal un grupo de familiares degustando el chocolate que sus padres han elaborado.

Un año más Ballesol apuesta por unas Navidades diferentes. Las tres residencias que esta compañía tiene en Alicante adelantan un propósito ambicioso: «vamos a vivir estas fiestas a través de las emociones». Una programación con más actividades y eventos dentro y fuera de los centros que el año pasado. Y con un lema coincidente en Costa Blanca Senior Resort, Playa San Juan y Vía Parque: que el espíritu de estos días de encuentro y convivencia permanezca todo el año.

El resultado es una propuesta que combina tradición – taller de pompones, concurso de pintura- con Inteligencia Artificial – conciertos online- mirando al futuro «sin renunciar a la esencia que nos ha acompañado durante décadas» haciendo alusión a la familia.

La funcionalidad de las tres residencias de Ballesol en Alicante permitirá acoger cada día diversas actividades. Desde conciertos de villancicos como el de Tramontana a talleres de cocina navideña, degustación de turrones o una chocolatada.

Y cumplir uno de los deseos de los residentes. «¿Qué actividades habrá para compartir con la familia?» preguntaron cuando elaboraron las primeras tarjetas navideñas y el árbol de esta fiestas. Apunten: bingos de Navidad, Carrera de San Silvestre, visita al Belén más grande de España, ciclos de cine intergeneracional, el gran concierto de Navidad, los aperitivos y meriendas para mayores y pequeños, salida a mercadillos…

Actividades y experiencias

La propuesta conjunta de Vía Parque, Playa San Juan y Costa Blanca Senior Resort para estas navidades 2025 tendrá un guiño dulce y tradicional. La oferta gastronómica, además de los menús especiales para Nochebuena, Navidad o Nochevieja elaborados con recetas en diferentes texturas para cada residente, incluirá una programación de actividades y experiencias que combinarán gastronomía y cultura a través de talleres de repostería, dulces navideños chocolatadas y turronadas… «Emoción y familia año tras año», vislumbran desde Ballesol para estas fechas.

