La radioterapia, un pilar terapéutico en la lucha contra el cáncer que beneficia cada año a miles de personas en España

Con motivo del Día Mundial de la Radioterapia, que se celebra hoy, 19 de diciembre, la doctora Rosa Mª Cañón, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de la Plataforma de Oncologia del Hospital Quirónsalud Torrevieja, recuerda el papel esencial que desempeña este tratamiento en el abordaje del cáncer.

Según los últimos datos y como refleja la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), aproximadamente el 60 % de los pacientes con cáncer en España requerirá radioterapia en algún momento de su enfermedad. Esta cifra refleja la centralidad creciente de la radioterapia en los abordajes modernos contra el cáncer.

Además, múltiples consensos científicos muestran que la radioterapia contribuye a la curación en torno al 40 % de los pacientes con cáncer, ya sea de forma exclusiva o en combinación con cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, u otras terapias sistémicas.

En España, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Según los últimos datos publicados por las sociedades científicas SEOM y REDECAN, en 2024 se diagnosticaron 286.664 nuevos casos de cáncer y para 2025 se estiman 296.103,

A pesar del aumento progresivo de la incidencia, los avances en investigación, tecnología y tratamientos han permitido incrementar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

Según explica la doctora Cañón , “las nuevas tecnologías están permitiendo una mayor exactitud en la localización de los tumores y, por tanto, una mayor precisión en el momento de administrar la radioterapia. Todo ello se traduce en mayores probabilidades de control tumoral y una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes, al disminuir la aparición de efectos secundarios uno de los principales objetivos de la oncología moderna”.

Oncología Radioterápica avanzada

La radioterapia ha experimentado una evolución extraordinaria en los últimos años gracias al desarrollo tecnológico, señala la doctora.

Múltilpes avances se incorporan en los nuevos aceleradores de electrones como en el TrueBeam 2.7, del Hospital Quirónsalud Torrevieja, por la precisión milimétrica en la colocación del paciente y administración del tratamiento, lo que reduce el riesgo de errores: posicionamiento automático del paciente, control remoto desde la sala de control y modernos equipos de adquisición de imágenes, que permiten analizar y corregir en tiempo real la posición del tumor, incrementando la seguridad durante la administración de la radioterapia.

Otra de las tecnologías novedosas es la radioterapia intraoperatoria en quirófano, técnica que permite administrar una dosis elevada de radiación durante la intervención quirúrgica. Esta modalidad permite la visualización directa de la zona a irradiar, protegiendo los tejidos sanos circundantes y disminuyendo los efectos secundarios.

Se utiliza en tumores complejos: como los sarcomas retroperitoneales y de extremidades, recaídas de tumores ginecológicos y digestivos, cáncer de recto, páncreas o pulmón y en seleccionados casos de mujeres con tumores precoces de mama precoz.

Entre las técnicas emergentes destaca la protonterapia, que utiliza protones en lugar de rayos X y permite concentrar la radiación con gran precisión en el tumor, minimizando la irradiación de los tejidos sanos circundantes, reduciendo así los efectos secundarios a corto y largo plazo con especial beneficio en tumores pediátricos y en localizaciones cercanas a órganos vitales.

“La combinación de innovación tecnológica, protocolos clínicos actualizados y continua formación médica”, resume la doctora, “contribuye de manera decisiva a mejorar los índices de curación y a reducir los efectos secundarios de los tratamientos. La radioterapia moderna permite así tratamientos cada vez más personalizados, eficaces y seguros, centrados en el paciente y en su calidad de vida”.