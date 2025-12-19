Rejuvenecimiento facial con láser: tecnología de última generación para mejorar la piel

El rejuvenecimiento facial con láser se ha consolidado como uno de los tratamientos más eficaces para mejorar la calidad de la piel sin recurrir a cirugía.

En Centro Dermatológico Estético (CDE) aplican uno de los protocolos más avanzados de rejuvenecimiento facial no invasivo, basado en la combinación de tres tecnologías de referencia: PicoSure, PicoWay y LaseMD Ultra.

Este enfoque permite tratar los signos del envejecimiento de forma progresiva y segura, estimulando la producción natural de colágeno y elastina, mejorando la textura, el tono y la luminosidad de la piel, y con una recuperación mínima.

¿Qué es el rejuvenecimiento facial?

El rejuvenecimiento facial con láser consiste en aplicar energías de luz altamente precisas para renovar la piel desde dentro, sin alterar su estructura superficial. A través de pulsos ultrarrápidos o fraccionados, el láser activa los mecanismos de reparación celular propios de la piel.

El láser permite tratar los signos del envejecimiento de forma progresiva y segura. / INFORMACIÓN

Este proceso permite obtener mejoras visibles como reducción de arrugas finas, mayor firmeza y elasticidad, tono más uniforme, disminución de manchas y daño solar, así como mejora de la textura, los poros y la luminosidad.

Se trata de un tratamiento seguro, eficaz y progresivo, indicado para quienes buscan un resultado natural.

Beneficios

Los tratamientos de rejuvenecimiento facial con láser que se realizan en Centro Dermatológico Estético ofrecen una serie de beneficios claros:

- Mejora global de la calidad cutánea.

- Aumento del colágeno propio, no artificial.

- Resultados naturales y duraderos.

- Apto para la mayoría de fototipos.

- Procedimientos rápidos, entre 15 y 30 minutos.

- Recuperación corta, con leve enrojecimiento durante 12 a 48 horas.

¿Qué láseres existen?

En rejuvenecimiento facial se habla con frecuencia de distintas tecnologías: IPL, láser Fraxel, láser CO2₂, láser de tulio y láseres de picosegundos. Es importante aclarar que el IPL no es un láser, y que cada tecnología tiene indicaciones y tiempos de recuperación diferentes.

El láser CO2₂ puede ofrecer resultados muy intensos en pieles envejecidas, pero su agresividad y el tiempo de recuperación elevado lo hacen poco compatible con un clima soleado como el de Alicante, ya que obliga al paciente a permanecer varios días sin exponerse a la luz solar.

La elección del láser depende del objetivo y del contexto del paciente. Para un resultado potente sin un exceso de recuperación, el láser de tulio es una de las mejores opciones. Para un rejuvenecimiento más suave, enfocado en mejorar poros y luminosidad, los láseres de picosegundos son especialmente eficaces.

Por este motivo, en Centro Dermatológico Estético se prioriza el uso de estas tecnologías frente a tratamientos más agresivos en rejuvenecimiento facial.

Los láseres de Centro Dermatológico

PicoSure es un láser de picosegundo que actúa mediante efecto fotomecánico. Sus pulsos extremadamente breves revitalizan la piel sin generar calor excesivo, lo que reduce el riesgo de irritación y permite retomar la actividad habitual en pocas horas.

PicoWay combina láser de picosegundos con tecnología fraccionada. Crea microcanales en la piel que estimulan la regeneración dérmica y es especialmente eficaz para tratar pigmentación, fotoenvejecimiento leve o moderado y mejorar la textura cutánea.

LaseMD Ultra es un láser fraccional no ablativo de 1927 nm, considerado el láser de tulio más avanzado del mundo. Actúa sobre la capa epidérmica promoviendo una renovación suave pero profunda, ideal para mejorar textura, luminosidad y daño solar, con un tiempo de recuperación muy reducido.

En Centro Dermatológico Estético, la combinación de los mejores láseres del mercado permite ajustar cada tratamiento a las características y necesidades de cada paciente para obtener el mejor resultado posible.