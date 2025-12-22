Impacto social y transparencia: las claves de la Fundación Rafael Bernabeu en su ejercicio 2025

Como todos los años, la Fundación Rafael Bernabeu comparte con la sociedad y sus amigos el resumen de sus actividades. Un ejercicio de transparencia que ayuda a visibilizar el profundo compromiso de la institución que fundara el filántropo Dr. Bernabeu, y que tiene como objetivo impulsar el desarrollo social y la igualdad de oportunidades, especialmente entre estudiantes sanitarios, mujeres e infancia desprotegida.

Ayudas a estudiantes sanitarios

Con el firme convencimiento de que el progreso de la sociedad está íntimamente relacionado con la educación y el conocimiento, y bajo la premisa que creara la Fundación Rafael Bernabeu —“Te ayudamos para que puedas ayudar a muchos”—, se han dedicado múltiples recursos a apoyar la formación de estudiantes universitarios en ramas vinculadas con la salud.

Entre ellos destaca su programa de becas a estudiantes de Medicina, Biología, Biotecnología, Enfermería y Farmacia, encaminado a favorecer la igualdad de acceso y el desarrollo intelectual. Un proyecto que este año ha cumplido su IX edición, distribuyendo 30.000 € en 12 becas para ayudar a jóvenes con expedientes brillantes, evitando que su situación de vulnerabilidad económica sea un freno para seguir su formación vocacional.

Asimismo, como viene siendo habitual, la Fundación ha colaborado en diferentes congresos de estudiantes, como el XXI Congreso de Estudiantes de Farmacia (CEFA) o el Congreso Estatal de Estudiantes de Biociencias 2025 (CEEBI).

El año 2025 arrancó con el programa AQUAGYM de gimnasia en el agua. / INFORMACIÓN

Salud de la mujer

El compromiso con la salud de la mujer se ha visto reforzado este año con dos programas que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer ginecológico, en colaboración con la asociación APAMM. El año 2025 arrancó con el programa AQUAGYM de gimnasia en el agua y, en septiembre, se puso en marcha el programa gratuito “PILATES RESILIENTE”, una iniciativa pionera que combina pilates y ejercicios de fuerza adaptados a las necesidades específicas de pacientes que han afrontado o padecen un cáncer ginecológico.

El objetivo de este tipo de actividades es impulsar la recuperación física y emocional de las mujeres participantes mediante sesiones seguras, diseñadas para paliar los efectos secundarios del tratamiento oncológico y sus secuelas.

Además, desde el año 2009, la Fundación costea el tratamiento de congelación de óvulos de manera previa al tratamiento cancerígeno para preservar la posibilidad de ser madre tras superar la enfermedad.

"Pilates Resiliente" en pacientes cáncer ginecológico. / INFORMACIÓN

Apoyo a ONGs y colectivos desfavorecidos

La Fundación Rafael Bernabeu mantiene firme su apoyo económico a ONGs cuyo trabajo con mujeres e infancia desfavorecida ayuda a mejorar sus condiciones y favorecer la igualdad de oportunidades. Este año 2025 ha reforzado su colaboración con Nazaret, la fundación jesuita alicantina del Padre Fontova, con la donación de 20.000 € para su programa perinatal, y consolida su colaboración con Aldeas Infantiles —más concretamente con la Aldea de Palma de Mallorca, que atiende a niños en situación marginal— con una donación de 12.000 €.

Estas colaboraciones también se han compartido con la Fundación 1000: Defectos Congénitos, la Fundación Noray-Proyecto Hombre y Ayuda en Acción, entre otras.

La iniciativa cultural más entrañable de este año ha sido, sin duda, el Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre la Maternidad. / INFORMACIÓN

Desarrollo cultural

La iniciativa cultural más entrañable de este año ha sido, sin duda, el Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil sobre la Maternidad. Un certamen que cumple su XI edición y que anima a los más jóvenes a plasmar su visión de la maternidad, un concepto esencial en nuestra sociedad bajo el que desarrollar su expresión emocional y artística. Una iniciativa cultural que cada año atrae a un número creciente de participantes gracias a la implicación de los más pequeños y al apoyo de docentes y familias de toda España.