Manchas rojas y marrones: ¿cómo eliminarlas para unificar el tono del rostro?
En Centro Dermatológico Estético de Alicante utilizan avanzadas plataformas láser para tratar lesiones pigmentadas
La percepción de una piel joven no depende únicamente de la ausencia de arrugas. El tono homogéneo y una textura regular son factores clave en la apariencia saludable del rostro. Con el paso de los años y la exposición continuada al sol, es habitual que aparezcan alteraciones cutáneas como manchas marrones o rojeces persistentes que rompen esa uniformidad y afectan al aspecto global de la piel.
Lesiones cutáneas más frecuentes
Entre las alteraciones más habituales se encuentran los léntigos solares, la cuperosis y las telangiectasias faciales. Todas ellas son benignas, pero su impacto estético lleva a muchas personas a buscar soluciones para mejorar el aspecto de la piel.
Los léntigos solares aparecen como manchas oscuras en zonas expuestas al sol y están directamente relacionados con el envejecimiento cutáneo. La cuperosis y las telangiectasias, de origen vascular, se manifiestan como pequeños vasos dilatados o áreas rojizas, especialmente en mejillas, mentón, frente y aletas nasales, generando un tono irregular difícil de disimular.
Tratamientos láser
Para tratar este tipo de lesiones, en Centro Dermatológico Estético de Alicante se utilizan plataformas láser de última generación que permiten actuar de forma específica sobre las manchas pigmentadas y las lesiones vasculares, logrando un rejuvenecimiento global de la piel.
Entre las tecnologías empleadas destacan el láser PicoSure y el láser PicoWay, indicados para pigmentaciones oscuras, y el láser de Colorante Pulsado (VBeam), especialmente eficaz para la cuperosis y las telangiectasias.
Técnica combinada y personalizada
Una de las ventajas de estos tratamientos es la posibilidad de realizar un procedimiento combinado en una misma sesión, abordando primero las zonas más extensas y posteriormente las lesiones más localizadas. Este enfoque optimiza los resultados y reduce el impacto sobre la piel sana.
Antes del tratamiento se lleva a cabo una valoración individual, en la que se explica el número de sesiones necesarias, los intervalos entre ellas y los cuidados posteriores. La aplicación del láser no requiere anestesia y produce solo una molestia leve. Tras la sesión, las manchas pueden oscurecerse temporalmente y las zonas tratadas adquirir un tono grisáceo que desaparece en unos días.
Resultados y cuidados posteriores
Pasados aproximadamente 10 días, comienza una fase de regeneración de la dermis, con aumento de la producción de colágeno y fibroblastos, lo que se traduce en una piel más uniforme, luminosa y rejuvenecida.
Para mantener los resultados es fundamental la protección solar, una correcta hidratación y seguir las recomendaciones médicas. Gracias a los tratamientos láser actuales, recuperar un tono de piel homogéneo es posible con la tecnología y el equipo especializado de Centro Dermatológico Estético.
Más información, en la web de Centro Dermatológico Estético.
