El Hospital Quirónsalud Torrevieja, mejor hospital privado de la Comunidad Valenciana según IEH 2025

Los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Valencia vuelven a situarse en el Top 5 de los mejores hospitales de la Comunidad Valenciana según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025, elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Ambos centros son, además, los únicos hospitales privados presentes en los primeros puestos de este ranking autonómico.

En esta edición, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha logrado escalar dos posiciones, alcanzando el tercer puesto de la clasificación, mientras que el Hospital Quirónsalud Valencia mantiene su posición como referente de la sanidad privada en la provincia de Valencia, situándose en la quinta posición del ranking.

A lo largo de la última década, el IEH se ha consolidado como una herramienta de referencia para profesionales sanitarios, gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa, independiente y rigurosa sobre la evolución del sistema hospitalario español. Cada edición permite analizar el avance hacia modelos asistenciales cada vez más centrados en el paciente, digitalizados, eficientes y capaces de integrar investigación, sostenibilidad, gestión y atención humanizada.

El Hospital Quirónsalud Valencia mantiene su posición como referente de la sanidad privada en la provincia de Valencia, situándose en la quinta posición del ranking. / INFORMACIÓN

El ranking se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector, y evalúa criterios como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica, la eficiencia en la gestión, la experiencia del paciente, la digitalización, la sostenibilidad del sistema y la capacidad para atraer y retener talento.

El Índice de Excelencia Hospitalaria analiza anualmente centros públicos y privados de toda España, valorando especialmente a aquellos que apuestan por la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua del sistema sanitario. El IEH General y Autonómico se consolidan, así como una medición de referencia que refleja la fortaleza de un modelo basado en profesionales altamente cualificados, inversiones continuas en infraestructuras y tecnología de vanguardia, y una clara orientación hacia una atención sanitaria segura, personalizada y de excelencia.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud cuenta con multitud de centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conformando un grupo líder que se encuentra a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la vanguardia de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en proporcionar el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.