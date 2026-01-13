¿Puedes dar positivo y sentirte borracho sin beber alcohol? Existe un síndrome poco conocido que lo explica

Puede parecer una excusa, pero no lo es. Algunas personas dan positivo y se sienten borrachas sin haber bebido. No se trata de un mito ni de un truco, sino de una enfermedad rara y poco conocida que hace que el propio cuerpo genere etanol desde el intestino.

Este trastorno se conoce como síndrome de la autocervecería o síndrome de fermentación intestinal y se produce cuando un desequilibrio de la microbiota provoca que determinados hongos o bacterias transformen los azúcares de los alimentos en etanol. El resultado es una sensación real de embriaguez, que puede aparecer tras comidas ricas en carbohidratos y que, en algunos casos, ha llegado a causar problemas médicos, laborales o legales.

Cuando el intestino se convierte en una "cervecería"

Un desequilibrio de la microbiota puede hacer que el cuerpo produzca etanol tras comer. / DataBase Center for Life Science (DBCLS)

El problema está en un desequilibrio de la microbiota intestinal. En determinadas circunstancias, algunos hongos o bacterias —como Candida o Saccharomyces— proliferan en exceso y fermentan los azúcares y carbohidratos de los alimentos, produciendo etanol, el mismo alcohol presente en el vino o la cerveza.

Ese alcohol pasa al torrente sanguíneo y eleva la tasa de alcoholemia sin consumo externo, especialmente tras comidas ricas en hidratos de carbono.

Síntomas que imitan una borrachera

Los afectados pueden experimentar episodios que recuerdan a una intoxicación etílica:

Mareos y desorientación

Dificultad para hablar o concentrarse

Fatiga intensa

Dolor de cabeza

Cambios de humor

Sensación de embriaguez sin haber bebido

En algunos casos, los niveles de alcohol han sido suficientes para dar positivo en controles, generando problemas laborales o judiciales.

¿Por qué ocurre?

El síndrome suele aparecer tras situaciones que alteran la flora intestinal, como:

tratamientos prolongados con antibióticos ,

, enfermedades digestivas o cirugías intestinales,

dietas muy ricas en carbohidratos,

diabetes mal controlada,

o alteraciones del sistema inmunitario.

Cómo se diagnostica

El diagnóstico no es sencillo. Los médicos deben descartar primero el consumo de alcohol y realizar pruebas específicas, como análisis de sangre, estudios de heces o pruebas de carga de carbohidratos para comprobar si el cuerpo produce alcohol tras comer.

Tratamiento: dieta y control médico

No existe una cura única, pero muchos pacientes mejoran con:

dieta baja en azúcares y carbohidratos ,

, tratamientos antifúngicos o antibióticos ,

, y medidas para restaurar el equilibrio de la microbiota intestinal.

Con el abordaje adecuado, los síntomas pueden reducirse de forma notable.

¿Puede ayudar el trasplante de microbiota fecal?

Trasplante de heces en el Hospital de Alicante / Pilar Cortés

En casos resistentes a los tratamientos habituales, algunos estudios y casos clínicos han explorado el trasplante de microbiota fecal (TMF) como posible solución. Esta técnica busca restablecer una flora intestinal sana mediante la transferencia de microbiota de un donante.

Aunque los resultados iniciales son prometedores, los expertos subrayan que no es un tratamiento estándar para este síndrome y que su uso sigue siendo experimental, reservado a casos muy concretos y bajo supervisión médica.

Una enfermedad poco conocida

El síndrome de fermentación intestinal pone de relieve hasta qué punto la microbiota influye en la salud. Aunque es raro, su impacto puede ser profundo si no se reconoce a tiempo, y sigue siendo un ejemplo de enfermedad infradiagnosticada que aún plantea muchos interrogantes a la medicina.