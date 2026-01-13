Cuando una sola enfermedad (sin cura) afecta a todo el cuerpo: así es el temido síndrome de Alagille

El síndrome de Alagille es una enfermedad genética poco frecuente que suele diagnosticarse en la infancia y que puede afectar de forma muy distinta a cada paciente. Aunque su manifestación más conocida está relacionada con el hígado, se trata en realidad de un trastorno multisistémico, que también puede implicar al corazón, los ojos, los huesos, los riñones y los vasos sanguíneos.

Se estima que afecta aproximadamente a una de cada 30.000–50.000 personas, lo que lo sitúa dentro del grupo de las denominadas enfermedades raras.

Una alteración genética desde el nacimiento

El síndrome de Alagille está causado, en la mayoría de los casos, por mutaciones en el gen JAG1 y, con menor frecuencia, en el gen NOTCH2. Ambos participan en una vía de señalización clave durante el desarrollo embrionario, lo que explica que la enfermedad pueda afectar a múltiples órganos.

La transmisión suele ser autosómica dominante, lo que significa que basta con heredar una copia alterada del gen para desarrollar la enfermedad. No obstante, en un número significativo de casos la mutación aparece de forma espontánea, sin antecedentes familiares.

El hígado, el órgano más afectado

Un escáner de hígado / INFORMACIÓN

Uno de los rasgos característicos del síndrome de Alagille es la escasez de conductos biliares dentro del hígado, lo que dificulta la correcta eliminación de la bilis. Esto provoca colestasis, una acumulación de bilis que puede dar lugar a síntomas como:

Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos)

(coloración amarillenta de la piel y los ojos) Picor intenso (prurito), a menudo muy limitante

(prurito), a menudo muy limitante Heces pálidas y orina oscura

Déficit de vitaminas liposolubles (A, D, E y K)

Retraso en el crecimiento

En los casos más graves, la afectación hepática puede evolucionar hacia cirrosis o insuficiencia hepática, lo que hace necesario un trasplante de hígado.

Un trastorno que va más allá del hígado

Además del hígado, el síndrome de Alagille puede presentar otras manifestaciones frecuentes:

Cardíacas : malformaciones congénitas, sobre todo estenosis de las arterias pulmonares, que pueden causar soplos, fatiga o dificultad respiratoria.

: malformaciones congénitas, sobre todo estenosis de las arterias pulmonares, que pueden causar soplos, fatiga o dificultad respiratoria. Faciales : rasgos característicos como frente amplia, ojos hundidos y mentón pequeño y puntiagudo.

: rasgos característicos como frente amplia, ojos hundidos y mentón pequeño y puntiagudo. Oculares : alteraciones en la córnea, generalmente sin afectar de forma significativa a la visión.

: alteraciones en la córnea, generalmente sin afectar de forma significativa a la visión. Óseas : vértebras en forma de "alas de mariposa", visibles en radiografías y, por lo general, asintomáticas.

: vértebras en forma de "alas de mariposa", visibles en radiografías y, por lo general, asintomáticas. Renales y vasculares: problemas en los riñones o en los vasos sanguíneos, menos frecuentes pero potencialmente graves.

La combinación y la intensidad de estos síntomas varían mucho de un paciente a otro, incluso dentro de una misma familia.

Diagnóstico y seguimiento

El diagnóstico suele basarse en una evaluación clínica completa, pruebas genéticas y estudios de imagen. Dado su carácter multisistémico, los pacientes requieren un seguimiento médico multidisciplinar, en el que intervienen pediatras, hepatólogos, cardiólogos, nefrólogos y genetistas.

Tratamiento: controlar los síntomas

El equipo de trasplante hepático del Hospital General de Alicante / INFORMACIÓN

Actualmente no existe una cura para el síndrome de Alagille, pero sí tratamientos dirigidos a aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Estos pueden incluir fármacos para mejorar el flujo biliar, suplementos vitamínicos, tratamientos contra el picor y, en casos seleccionados, cirugía o trasplante hepático.

En los últimos años, la investigación ha avanzado en el desarrollo de nuevas terapias que buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, especialmente en el control del prurito y la colestasis.

Pronóstico y tasa de mortalidad

El pronóstico del síndrome de Alagille es muy variable y depende fundamentalmente del grado de afectación del hígado, el corazón y los vasos sanguíneos. En términos generales, no se trata de una enfermedad necesariamente mortal.

La mayoría de los pacientes alcanza la edad adulta, y la supervivencia ha mejorado notablemente en las últimas décadas gracias al diagnóstico precoz, el seguimiento especializado y el trasplante hepático cuando es necesario. Los estudios clínicos sitúan la supervivencia global en torno al 75–80 %, aunque los casos más graves suelen concentrarse en la infancia.

Entre un 15 y un 30 % de los pacientes puede necesitar un trasplante de hígado a lo largo de su vida. La mortalidad se asocia principalmente a complicaciones hepáticas, cardíacas o vasculares, más que a la enfermedad en sí. Para muchos pacientes, la visibilidad y la investigación siguen siendo tan importantes como el tratamiento médico, en un camino en el que la medicina avanza, pero aún quedan retos por resolver.