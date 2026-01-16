Potenza, la tecnología que devuelve la firmeza al rostro

La llegada de Potenza® Facial como nueva adquisición a Centro Dermatológico Estético marca un antes y un después en los tratamientos de rejuvenecimiento no quirúrgico, porque reúne en un solo sistema lo que hoy se busca en consulta: resultados visibles, control absoluto de los parámetros y un tiempo de recuperación reducido. Potenza es una tecnología que combina radiofrecuencia con microagujas, pensada para actuar donde realmente se produce el cambio: en las capas profundas de la dermis, estimulando la producción natural de colágeno y elastina.

Potenza aborda distintas necesidades gracias a su doble modalidad: radiofrecuencia monopolar y radiofrecuencia bipolar / .

El tratamiento funciona de forma precisa y controlada. Las microagujas penetran a la profundidad indicada para cada zona y liberan energía térmica de radiofrecuencia, lo que provoca una estimulación intensa del colágeno, una contracción inmediata de las fibras existentes y una regeneración progresiva del tejido.

Esa combinación explica por qué Potenza no se limita a «mejorar el aspecto», sino que trabaja sobre la calidad real de la piel. Además, permite abordar distintas necesidades gracias a su doble modalidad: radiofrecuencia monopolar, ideal para flacidez y rejuvenecimiento profundo, y radiofrecuencia bipolar, especialmente útil para textura, poros y arrugas superficiales. Esta versatilidad permite personalizar el protocolo casi al milímetro.

La herramienta destaca por su capacidad de tratar en un mismo enfoque rostro, cuello y escote / .

En la práctica, Potenza se traduce en beneficios muy concretos: reafirma y tensa la piel, suaviza arrugas y líneas de expresión, mejora textura, reduce poros dilatados, atenúa cicatrices de acné y aporta luminosidad y uniformidad al tono. Está indicado para flacidez facial leve o moderada, piel con poros visibles o textura irregular, arrugas finas o medias y cicatrices de acné. Y un punto importante: es apto para todos los fototipos, incluso pieles oscuras, gracias a su tecnología segura y controlada.

Está indicado para flacidez facial leve o moderada, piel con poros visibles o textura irregular, entre otros aspectos / .

También destaca por su capacidad de tratar en un mismo enfoque rostro, cuello y escote: frente, contorno de ojos, mejillas, surcos nasogenianos, contorno labial, mentón y línea mandibular, además de las arrugas horizontales del cuello o el daño solar del escote. Cada área se trabaja con parámetros específicos para maximizar resultados y seguridad.

¿Morpheus8 o Potenza?

El valor diferencial se amplifica al combinar Potenza con el láser Ultra, llevada a la práctica en Centro Dermatológico Estético / .

La comparación con Morpheus8, un dispositivo de radiofrecuencia fraccionada, ayuda a entender el salto cualitativo: Potenza es más personalizable y versátil, con ajustes finos de profundidad y energía, lo que lo convierte en una opción especialmente interesante cuando se busca mejorar textura, poros y arrugas finas con menos molestias y una recuperación más rápida. En cambio, Morpheus8 ofrece menos opciones de ajuste y suele requerir algo más de tiempo de recuperación.

Localización

El valor diferencial se amplifica al combinar Potenza con el láser Ultra, el cual actúa en las capas más superficiales para mejorar tono, textura, manchas y revitalizar el cutis con energía suave y con un postratamiento mínimo. Esta unión, llevada a la práctica en Centro Dermatológico Estético, crea una estrategia de acción multinivel: Potenza refuerza firmeza y estructura interna y Ultra potencia luminosidad y uniformidad. El resultado es una renovación más completa, eficaz y eficiente, con downtime mínimo y un efecto global más armónico.