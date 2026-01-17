Recibir inmunoterapia antes que quimio-radioterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable

Investigadores del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por más de 700 especialistas de todo el país, han demostrado que adelantar la introducción de la inmunoterapia antes del tratamiento estándar de quimioterapia o radioterapia mejora los resultados en supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón en fases iniciales, pero en una etapa localmente avanzada e inoperable.

Actualmente, los pacientes en esta situación reciben un tratamiento de inicio basado en quimio-radioterapia. Con los resultados del estudio APOLO, titulado 'Induction chemo-immunotherapy followed by chemo-radiotherapy and immunotherapy maintenance in stage III NSCLC (APOLO)' y publicado en Nature Communications, se constata una mejora del 13% en supervivencia solo con introducir la inmunoterapia antes del tratamiento estándar actual.

Respuesta antitumoral

Como explica Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), "estos resultados indican que adelantar la inmunoterapia puede generar una respuesta antitumoral más potente y duradera, sin aumentar la toxicidad y mejorando los resultados en estos pacientes".

El estudio ha contado con la participación de 38 pacientes de 17 hospitales de todo el país

Para Provencio, "el objetivo del estudio era explorar si una intervención precoz con inmunoterapia podía mejorar el control tumoral en pacientes que no son candidatos a cirugía. Los resultados son positivos y respaldan continuar investigando esta aproximación". El estudio ha contado con la participación de 38 pacientes de 17 hospitales de todo el país.

Mejores resultados

Los resultados, tras un seguimiento medio de casi 30 meses, muestran que el 68,4% de los pacientes permanecía libre de progresión al año, un dato estadísticamente sólido y superior al 55% que se esperaba como mínimo en el estudio. La mitad de los pacientes seguía sin recaer a los dos años. Además, la supervivencia global fue del 86,8% al año y del 60,5% a los dos años, cifras superiores a las obtenidas en estudios previos con el tratamiento estándar.

"Se trata de un paso más hacia tratamientos personalizados y más eficaces para pacientes con cáncer de pulmón avanzado no operable", detalla Alberto Cruz, investigador del estudio

Biomarcadores

El estudio también analizó diversos biomarcadores como la expresión de PD-L1 (la presencia de la proteína PD-L1 en las células tumorales, es un biomarcador clave que ayuda a predecir si un paciente se beneficiará de la inmunoterapia); la carga mutacional tumoral (TMB) y el ADN tumoral circulante (ctDNA). Los investigadores del GECP observaron que la reducción de ctDNA tras la fase de inducción se asociaba con una mejor supervivencia, lo que abre la puerta a usar este marcador en sangre para monitorizar la respuesta y ajustar el tratamiento.

En cuanto a la seguridad, el tratamiento fue bien tolerado: los efectos adversos graves fueron similares a los observados con los tratamientos estándar, y solo un 5% de los pacientes presentó "toxicidad significativa" durante la fase de mantenimiento. "Esta estrategia es factible y segura, incluso en pacientes con enfermedad localmente avanzada no operable. Esperamos confirmar resultados en futuros estudios aleatorizados con mayor número de pacientes", asegura Alberto Cruz del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Puerta de Hierro.

Como principal conclusión del estudio, el doctor Provencio destaca que "adelantar la inmunoterapia de forma global en estadios iniciales es una línea de investigación con altas expectativas de superioridad respecto al estándar, como ya se ha observado en tumores operables. Es lógico suponer que el beneficio de la combinación de quimio-inmunoterapia debería ser similar también para estadios no operables al introducirlo antes del tratamiento estándar".