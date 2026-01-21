HLA Vistahermosa revalida su liderazgo como mejor hospital privado de la provincia de Alicante según el Monitor de Reputación Sanitaria Merco 2025

Por sexto año consecutivo, la clínica HLA Vistahermosa ha sido reconocida como el mejor hospital privado de la provincia de Alicante, según el prestigioso Ranking del Monitor de Reputación Sanitaria 2025 elaborado por Merco, consolidando así su posición como centro sanitario de referencia en el ámbito de la sanidad privada alicantina.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso continuado de HLA Clínica Vistahermosa con la excelencia asistencial, la calidad clínica, la seguridad del paciente y la innovación médica, así como el trabajo diario de sus profesionales sanitarios y no sanitarios.

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) evalúa anualmente a los centros sanitarios a partir de un exhaustivo análisis que integra la opinión de profesionales médicos, directivos del sector sanitario, asociaciones de pacientes, responsables de la administración sanitaria y otros agentes clave del sistema de salud. Su metodología, independiente y verificada, convierte a este ranking elaborado por Merco en uno de los principales indicadores de reputación sanitaria en España.

Para HLA Vistahermosa, este reconocimiento supone un estímulo para seguir avanzando en la incorporación de tecnología de vanguardia, continuar con su apuesta por la innovación y la excelencia médica con la ampliación de su Unidad de Cirugía Robótica, incorporando recientemente la especialidad de ginecología a las áreas que utilizan la plataforma quirúrgica robótica Da Vinci, el desarrollo de nuevas unidades especializadas y la atención integral y personalizada a sus pacientes.

Otros centros de la red asistencial del Grupo HLA consolidan su presencia en este ranking

Además de la clínica HLA Vistahermosa, otros seis centros hospitalarios de la red asistencial del Grupo HLA han consolidado su presencia en el Monitor de Reputación Sanitara 2025.

Entre ellos se encuentra el hospital HLA Universitario Moncloa (Madrid), número 13 en el ránking de mejores hospitales privados y que, además, ha sido reconocido entre los 15 hospitales con mejor reputación en la especialidad de Cirugía Plástica; el hospital HLA Jerez Puerta del Sur (Cádiz); el hospital HLA Universitario Inmaculada (Granada); el hospital HLA Universitario El Ángel (Málaga); el hospital HLA La Vega (Murcia); y la clínica HLA Montpellier (Zaragoza).