Vithas Medimar: Referente en el cuidado integral de la mujer con la ampliación de sus servicios de maternidad

El Hospital Vithas Medimar da un salto cualitativo en su estrategia de atención a la mujer con la incorporación de dos servicios clave para el bienestar materno-infantil: una unidad especializada en fisioterapia de suelo pélvico y un programa de pilates adaptado para gestantes.

Con esta ampliación, que estará operativa a partir del próximo mes de febrero, el centro consolida un modelo asistencial donde la seguridad médica y el bienestar físico caminan de la mano. Alejandro Cañamaque, director gerente de Vithas Alicante y Vithas Medimar, destaca la importancia de esta apuesta: “Nuestro objetivo es que las futuras madres encuentren en Vithas Medimar un espacio único donde dispongan de todo lo necesario para vivir su embarazo con absoluta tranquilidad y el máximo respaldo profesional”.

Fisioterapia de suelo pélvico: prevención y recuperación

La nueva consulta, liderada por la especialista Mar Salas, se enfocará en el entrenamiento y cuidado de la musculatura pélvica. El servicio incluye una valoración inicial personalizada para establecer pautas que fortalezcan la zona, faciliten el trabajo de parto y prevengan patologías como la incontinencia.

Este acompañamiento no termina con el nacimiento; el centro ha diseñado un plan de recuperación postparto (tanto para partos vaginales como para cesáreas) que evalúa la función muscular tras los cambios hormonales y mecánicos del embarazo, garantizando una rehabilitación personalizada para evitar disfunciones a largo plazo.

El Hospital Vithas Medimar da un salto cualitativo en su estrategia de atención a la mujer. / INFORMACIÓN

Pilates adaptado: salud en cada trimestre

Como complemento a la atención clínica, las pacientes cuyo seguimiento se realice en el hospital podrán acceder a clases grupales de pilates adaptado, dirigidas por el instructor Pedro del Rey. Estas sesiones, que se impartirán dos veces por semana, están diseñadas para:

Aliviar dolores de espalda y mejorar la higiene postural.

y mejorar la Fortalecer el core y la musculatura abdominal de forma segura.

y la musculatura abdominal de forma segura. Mejorar la circulación y el control de la respiración .

y el control de la . Adaptar el ejercicio a las necesidades específicas de cada trimestre de gestación.

Con estas nuevas agendas, el Hospital Vithas Medimar reafirma su posición como referente en la sanidad privada de la provincia, ofreciendo una experiencia de maternidad que combina la tecnología diagnóstica más avanzada con servicios de bienestar que mejoran la calidad de vida de la madre y el bebé.