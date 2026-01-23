Un diagnóstico preciso, la clave para tratar correctamente el Síndrome del Intestino Irritable y el SIBO

Miles de pacientes con dolor abdominal, hinchazón, gases y alteraciones del ritmo intestinal han convivido con un diagnóstico de Síndrome del Intestino Irritable (SII) sin encontrar alivio completo tras los tratamientos habituales. En muchos casos, detrás de esos síntomas podría encontrarse otra entidad menos conocida pero cada vez más relevante: el Sobrecrecimiento Bacteriano del Intestino Delgado (SIBO).

“El SIBO y el SII pueden compartir síntomas clínicos, pero son entidades diferentes desde el punto de vista del organismo y del tratamiento ”explica el doctor Gerardo Blanco , especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja . “Mientras que el SII es un diagnóstico funcional, que se basa en síntomas y criterios clínicos, el SIBO tiene una causa orgánica concreta: un crecimiento anormal de bacterias en el intestino delgado que altera la absorción y la motilidad intestinal”.

Origen de estas patologías digestivas

El Síndrome del Intestino Irritable (SII) es un trastorno digestivo frecuente que provoca síntomas como dolor abdominal, hinchazón o cambios en el ritmo intestinal, sin que exista una lesión visible que los explique. Su origen es complejo y se relaciona con factores como alteraciones en la motilidad intestinal, mayor sensibilidad digestiva, estrés, infecciones previas o desequilibrios en la microbiota.

En el caso del Sobrecrecimiento Bacteriano del Intestino Delgado (SIBO), los síntomas aparecen cuando se produce un exceso de bacterias en una zona del intestino donde normalmente su presencia es limitada, lo que puede deberse a alteraciones del movimiento intestinal, cirugías previas o el uso prolongado de determinados fármacos. Esta proliferación bacteriana provoca una fermentación excesiva de los alimentos y la aparición de gases y malestar abdominal.

Diagnóstico del SIBO

“El SIBO puede coexistir con otras patologías digestivas, como la enfermedad de Crohn o el propio SII, lo que complica su identificación”, explica el doctor Gerardo Blanco, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Precisamente por esa similitud de síntomas, diferenciar ambas patologías resulta clave para aplicar el tratamiento adecuado. En el caso del Síndrome del Intestino Irritable (SII), el diagnóstico se basa principalmente en la valoración clínica de los síntomas como dolor abdominal recurrente o alteraciones del ritmo intestinal y en la realización de pruebas que permitan descartar otras enfermedades digestivas.

Por el contrario, el SIBO requiere pruebas específicas, siendo la más habitual el test de aliento, una técnica sencilla y no invasiva que permite detectar la fermentación bacteriana anómala en el intestino delgado. En casos concretos, puede recurrirse a pruebas más complejas y precisas, como el cultivo del aspirado intestinal mediante endoscopia.

“Un diagnóstico correcto marca la diferencia y evita que el paciente conviva durante años con síntomas mal controlados, por lo que siempre debe realizarse bajo la supervisión de un especialista”, subraya el especialista en aparato digestivo.

Un abordaje integral para una mejor calidad de vida

El doctor Blanco subraya la importancia de evitar el autodiagnóstico y la automedicación, algo especialmente frecuente cuando los pacientes buscan soluciones rápidas en Internet o redes sociales. “El abordaje debe ser personalizado, considerando historia clínica, pruebas diagnósticas pertinentes y una atención médica adecuada que pueda incluir dieta, fármacos y seguimiento nutricional”.

Gracias a una correcta identificación de la causa subyacente de cada una de estas enfermedades digestivas, muchos pacientes experimentan mejoras significativas en su bienestar y calidad de vida, algo que tanto los especialistas como los propios pacientes valoran de forma muy positiva.

