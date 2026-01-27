6 hospitales de IMED repiten en el ranking de los más reputados de España
El grupo hospitalario consolida su presencia en el Monitor de Reputación Sanitaria 2025 de MERCO con seis centros entre los hospitales privados mejor valorados de España.
Desde el año pasado, es el grupo con más presencia en el ranking dentro de la Comunitat Valenciana.
IMED Hospitales vuelve a situar a sus hospitales en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) 2025, el estudio anual que analiza la reputación del sistema sanitario español y publica el listado de los 100 hospitales privados con mejor reputación. En esta edición, los seis hospitales de IMED con opciones figuran en el ranking, reforzando la visibilidad del grupo a nivel nacional y su posicionamiento dentro del panorama sanitario privado. Cabe recordar que, debido a que es un hospital de reciente creación, IMED Virgen de la Fuensanta no ha podido entrar en esta edición del ranking.
MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es una entidad de referencia en evaluación reputacional que analiza, de forma independiente, la reputación de organizaciones y sectores a través de una metodología propia y multifuente.
Seis hospitales de IMED, presentes en el ranking 2025
En concreto, el MRS 2025 incluye a los siguientes centros de IMED Hospitales dentro del listado de hospitales privados mejor valorados en España:
- Hospital IMED Valencia
- Hospital IMED Colón
- Hospital IMED Elche
- Hospital IMED Levante de Benidorm
- Hospital IMED Gandía
- Hospital IMED San Jorge de Alcoy
Este resultado permite a IMED revalidar un hito que ya alcanzó en la edición anterior: mantener a sus hospitales presentes en este monitor de referencia, consolidando una trayectoria de continuidad en reputación percibida por profesionales y agentes del sector.
Además, con seis centros incluidos, IMED se convierte en el grupo hospitalario con mayor número de hospitales de la Comunitat Valenciana dentro del ranking de hospitales privados del MRS 2025, en un listado en el que también aparecen otros hospitales valencianos.
Un monitor independiente, con metodología contrastada
El Monitor de Reputación Sanitaria (Merco Salud) se elabora a partir de una evaluación multifuente que combina opiniones de distintos perfiles del sistema sanitario y el análisis de indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, con revisión independiente por parte de KPMG. En la edición 2025, Merco Salud señala que se han realizado 11.010 encuestas y se han evaluado 145 servicios clínicos, además de incluir rankings específicos por hospitales, servicios y comunidades autónomas.
Reconocimiento al modelo asistencial de IMED Hospitales
La presencia de seis hospitales del grupo en el MRS 2025 supone un respaldo al trabajo diario de sus equipos y a un modelo asistencial centrado en la calidad, la seguridad del paciente, la experiencia y la innovación, con una apuesta constante por la mejora de procesos y la incorporación de tecnología sanitaria.
Con este nuevo resultado, IMED Hospitales continúa reforzando su posicionamiento a nivel nacional, manteniendo una presencia sostenida en un monitor que se ha consolidado como termómetro reputacional del sector sanitario en España.
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
- La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
- Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre
- Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman 'indemnizaciones dignas' por los despidos