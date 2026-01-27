Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dama de ElcheCierra finca de bodasCausa accidente AdamuzBenidorm pago Serra GeladaNiño fallecido ValenciaNovedades Carnaval Alicante
instagramlinkedin

6 hospitales de IMED repiten en el ranking de los más reputados de España

El grupo hospitalario consolida su presencia en el Monitor de Reputación Sanitaria 2025 de MERCO con seis centros entre los hospitales privados mejor valorados de España.

Desde el año pasado, es el grupo con más presencia en el ranking dentro de la Comunitat Valenciana.

IMED se convierte en el grupo hospitalario con mayor número de hospitales de la Comunitat Valenciana dentro del ranking de hospitales privados del MRS 2025

IMED se convierte en el grupo hospitalario con mayor número de hospitales de la Comunitat Valenciana dentro del ranking de hospitales privados del MRS 2025

R. E.

IMED Hospitales vuelve a situar a sus hospitales en el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) 2025, el estudio anual que analiza la reputación del sistema sanitario español y publica el listado de los 100 hospitales privados con mejor reputación. En esta edición, los seis hospitales de IMED con opciones figuran en el ranking, reforzando la visibilidad del grupo a nivel nacional y su posicionamiento dentro del panorama sanitario privado. Cabe recordar que, debido a que es un hospital de reciente creación, IMED Virgen de la Fuensanta no ha podido entrar en esta edición del ranking.

MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es una entidad de referencia en evaluación reputacional que analiza, de forma independiente, la reputación de organizaciones y sectores a través de una metodología propia y multifuente.

Seis hospitales de IMED, presentes en el ranking 2025

En concreto, el MRS 2025 incluye a los siguientes centros de IMED Hospitales dentro del listado de hospitales privados mejor valorados en España:

Este resultado permite a IMED revalidar un hito que ya alcanzó en la edición anterior: mantener a sus hospitales presentes en este monitor de referencia, consolidando una trayectoria de continuidad en reputación percibida por profesionales y agentes del sector.

Además, con seis centros incluidos, IMED se convierte en el grupo hospitalario con mayor número de hospitales de la Comunitat Valenciana dentro del ranking de hospitales privados del MRS 2025, en un listado en el que también aparecen otros hospitales valencianos.

Un monitor independiente, con metodología contrastada

El Monitor de Reputación Sanitaria (Merco Salud) se elabora a partir de una evaluación multifuente que combina opiniones de distintos perfiles del sistema sanitario y el análisis de indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, con revisión independiente por parte de KPMG. En la edición 2025, Merco Salud señala que se han realizado 11.010 encuestas y se han evaluado 145 servicios clínicos, además de incluir rankings específicos por hospitales, servicios y comunidades autónomas.

Reconocimiento al modelo asistencial de IMED Hospitales

La presencia de seis hospitales del grupo en el MRS 2025 supone un respaldo al trabajo diario de sus equipos y a un modelo asistencial centrado en la calidad, la seguridad del paciente, la experiencia y la innovación, con una apuesta constante por la mejora de procesos y la incorporación de tecnología sanitaria.

Con este nuevo resultado, IMED Hospitales continúa reforzando su posicionamiento a nivel nacional, manteniendo una presencia sostenida en un monitor que se ha consolidado como termómetro reputacional del sector sanitario en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
  2. El coche oficial de Alcaldía de Torrevieja suma su tercera multa en tres años por infracciones de tráfico
  3. La familia Murcia Puchades pide al juez la ejecución forzosa para que Benidorm pague los 352 millones por Serra Gelada
  4. Fallece el abogado y exconcejal ilicitano Antonio Martínez Camacho
  5. Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
  6. Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
  7. Elche ya tiene emplazamiento definitivo para el mercadillo de Plaza de Barcelona, que cambia de nombre
  8. Empleados de la firma de calzado María Jaén de Elche reclaman 'indemnizaciones dignas' por los despidos

Trabajo ofrece un incentivo fiscal a las empresas por el SMI siempre que suban sueldos

6 hospitales de IMED repiten en el ranking de los más reputados de España

6 hospitales de IMED repiten en el ranking de los más reputados de España

El paro cae en 118.400 personas en 2025 y el empleo marca récord de 22,4 millones

El Ibex 35 abre con una leve subida del 0,04% tras el histórico acuerdo comercial entre la UE e India

El Ibex 35 abre con una leve subida del 0,04% tras el histórico acuerdo comercial entre la UE e India

El Hospital Vithas Medimar fomenta la inclusión y la salud eliminando barreras para alumnos con autismo del CEIP Óscar Esplá

El Hospital Vithas Medimar fomenta la inclusión y la salud eliminando barreras para alumnos con autismo del CEIP Óscar Esplá

Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo

Abierto de Australia: Alcaraz - De Miñaur, en directo

SEPE | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

SEPE | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Toni Cabot pide un salto de ambición para la Ocean Race en Alicante: "Solo nos acordamos dos fines de semana cada cuatro años"

Toni Cabot pide un salto de ambición para la Ocean Race en Alicante: "Solo nos acordamos dos fines de semana cada cuatro años"
Tracking Pixel Contents