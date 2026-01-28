El Hospital Quirónsalud Torrevieja estrena una nueva área de Consultas Externas para mejorar la comodidad, rapidez y eficacia

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha inaugurado una nueva área de Consultas Externas, un espacio moderno y funcional por el que pasarán alrededor de 12.000 pacientes mensualmente, diseñado para mejorar la experiencia asistencial mediante una mayor comodidad, agilidad en los procesos y el uso de tecnología avanzada.

Ubicada en el edificio B, primera planta, la nueva área cuenta con mil metros cuadrados y 15 consultas, concebidas para ofrecer una atención más eficiente, cercana y organizada. El diseño del espacio prioriza el confort del paciente y la optimización de los flujos asistenciales, contribuyendo a reducir tiempos y mejorar la experiencia durante la consulta.

Esta ampliación, que se impulsa tras la celebración del 25º aniversario del Hospital Quirónsalud Torrevieja, forma parte del Plan Director del hospital, con el que el centro mira hacia el futuro. Una hoja de ruta orientada a la mejora continua de sus instalaciones y servicios, adaptándose al crecimiento de la actividad asistencial e integrando espacios más modernos, eficientes y alineados con los más altos estándares de calidad en la atención sanitaria.

Tecnología Scribe: el médico, centrado en el paciente

Las nuevas consultas tienen también implementado el proyecto Scribe, una innovadora iniciativa con la que el Grupo Quirónsalud evoluciona la asistencia sanitaria tradicional en España hacia un nuevo modelo centrado en la completa humanización de la atención y que permite a los profesionales sanitarios centrarse plenamente en el paciente durante la consulta. Gracias a este sistema, el médico puede mantener el contacto visual y la conversación directa con el paciente, reduciendo la necesidad de teclear o introducir información manualmente durante la visita.

El proyecto Scribe, que se ha implantado de forma progresiva en los 50 hospitales del Grupo, ha sido creado para disminuir la carga administrativa, mejorar la comunicación médico-paciente y permitir que la consulta se desarrolle de forma más fluida, cercana y eficaz, reforzando el modelo de atención centrado en la persona que impulsa Quirónsalud.

Con esta nueva área, el Hospital Quirónsalud Torrevieja continúa avanzando en su apuesta por la innovación, la humanización de la asistencia y la excelencia en la experiencia del paciente.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud cuenta con diferentes centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conformando un grupo líder que se encuentra a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la vanguardia de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.